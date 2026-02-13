Bank Jakarta Dukung Pelita Jaya Jakarta Arungi Musim Kompetisi Bola Basket 2026

Bank Jakarta menjalin sinergi dengan Tim Bola Basket Pelita Jaya Jakarta untuk berlaga pada musim kompetisi Indonesian Basketball League (IBL) 2026, yang secara simbolis diumumkan di Jakarta, Jumat (12/2). Dukungan Bank Jakarta itu merupakan kelanjutan dan(Dok. Bank Jakarta)

SEBAGAI wujud komitmen dalam mendukung kemajuan olahraga nasional sekaligus memperluas literasi keuangan pada ekosistem olahraga basket, khususnya para generasi muda, Bank Jakarta menjalin sinergi dengan Tim Bola Basket Pelita Jaya Jakarta untuk berlaga pada musim kompetisi Indonesian Basketball League (IBL) 2026, yang secara simbolis diumumkan di Jakarta, Jumat (12/2).

Pengumuman kolaborasi Bank Jakarta dengan Pelita Jaya dihadiri oleh Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Dicky Budi Ramadhan, Commissioner Pelita Jaya Aninditha Anestya Bakrie, President Pelita Jaya Andiko Ardi Purnomo, dan Direktur Kepatuhan Bank Jakarta Ateng Rivai.

Staf khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pemuda dan Olahraga Dicky Budi Ramadhan dalam sambutannya menyampaikan, kolaborasi ini merupakan bentuk konkret dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan olahraga di Jakarta.

"Kolaborasi ini adalah wujud nyata bahwa Bank Jakarta harus hadir di setiap elemen pembangunan kota, termasuk olahraga. Gubernur DKI Jakarta memiliki perhatian besar terhadap sektor olahraga karena olahraga mampu menyatukan warga, membangun semangat kebersamaan, serta memperkuat identitas Jakarta sebagai kota yang maju dan kompetitif," ujar Dicky.

Senada dengan itu, Direktur Kepatuhan Bank Jakarta Ateng Rivai dalam sambutannya menyampaikan, dukungan Bank Jakarta kepada Pelita Jaya Jakarta merupakan kelanjutan dan perluasan komitmen perseroan dalam mendukung olahraga sebagai bagian dari ekosistem kota, setelah sebelumnya menjalin kolaborasi dengan Persija Jakarta.

"Bank Jakarta ingin terus hadir lebih dekat dengan masyarakat pendukung olahraga massal, yang memiliki semangat, loyalitas, dan kebanggaan tinggi terhadap klub kebanggaannya. Melalui dukungan ini, kami mempertegas peran Bank Jakarta sebagai mitra strategis yang berkontribusi terhadap pengembangan olahraga, pembinaan generasi muda, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan di lingkungan komunitas basket, sekaligus memperluas jangkauan brand engagement kepada komunitas basket dan masyarakat urban yang dinamis," jelas Ateng.

"Kami menyambut baik sinergi bersama Bank Jakarta, yang sebelumnya juga telah menjalin kolaborasi dengan klub kebanggaan Jakarta seperti Persija. Beruntung Jakarta memiliki Gubernur yang memberikan perhatian besar terhadap olahraga, sehingga momentum kolaborasi ini menjadi sangat tepat. Kami menyampaikan terima kasih atas komitmen dan partisipasi Bank Jakarta bersama Pelita Jaya. Kami optimistis kerja sama ini akan semakin memperkuat prestasi tim dan kontribusi positif bagi masyarakat," ungkap Andiko.

Adapun ruang lingkup sinergi dalam bentuk sponsorship, meliputi eksposur merek Bank Jakarta pada berbagai atribut resmi tim dan materi promosi, aktivasi branding pada pertandingan kandang Pelita Jaya sepanjang musim kompetisi, kolaborasi konten digital, serta pelaksanaan program engagement bersama komunitas.

Selain itu, dukungan sponsorship ini juga membuka peluang kolaborasi dalam penguatan ekosistem bisnis klub, termasuk penyediaan layanan perbankan untuk mendukung operasional tim serta pengembangan program pembinaan atlet muda secara berkelanjutan.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi menambahkan, kolaborasi ini juga menjadi bagian dari strategi komunikasi dan penguatan citra perusahaan di tengah transformasi dan pengembangan merek Bank Jakarta.

"Melalui sinergi ini, Bank Jakarta tidak hanya menghadirkan eksposur merek, tetapi juga membangun interaksi yang lebih inklusif dan relevan dengan komunitas olahraga. Momentum kompetisi IBL 2026 menjadi platform yang tepat untuk memperkenalkan berbagai inovasi layanan dan program Bank Jakarta kepada segmen generasi muda yang aktif, dinamis, serta adaptif terhadap perkembangan digital," ujar Arie.

Melalui kolaborasi ini, Bank Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai inisiatif yang mendorong prestasi, kebanggaan, dan pertumbuhan Kota Jakarta, termasuk di sektor olahraga Sinergi antara Bank Jakarta dan Pelita Jaya diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kedua perusahaan, memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekosistem olahraga basket nasional, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang aktif dan kompetitif. (E-1)