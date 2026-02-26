Kevin Durant Tegaskan Tekad Bela Timnas AS di Olimpiade Los Angeles 2028

Headline
PEBASKET Houston Rockets, Kevin Durant, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk kembali memperkuat timnas basket putra Amerika Serikat (Team USA) di Olimpiade Los Angeles 2028.
Meski saat perhelatan tersebut ia akan menginjak usia 40 tahun, pencetak angka terbanyak sepanjang masa Team USA ini menegaskan bahwa ambisinya untuk bersaing di level internasional belum pudar.
Durant, yang telah mengoleksi empat medali emas Olimpiade, mengaku telah mengomunikasikan niatnya secara langsung kepada Managing Director USA Basketball, Grant Hill.
Baginya, membela panji negara bukan sekadar partisipasi, melainkan bentuk komitmen mendalam.
"Grant memahami kecintaan saya untuk Team USA. Itu keluarga saya. Tingkat cinta yang saya miliki untuk organisasi ini tidak tertandingi, jadi saya ingin menjadi bagian darinya sampai saya berhenti bermain," ujar Durant sebagaimana dikutip dari laman NBA, Rabu (25/2).
Meski berstatus sebagai legenda hidup, Durant menegaskan bahwa ia tidak mengharapkan perlakuan istimewa atau "tiket gratis" untuk masuk ke dalam skuad asuhan Steve Kerr.
Ia menyadari sepenuhnya dinamika regenerasi pemain muda yang akan terus bermunculan dalam satu setengah tahun ke depan.
"Saya tahu betapa sulitnya keputusan itu bagi Grant, terutama dengan banyaknya pemain hebat yang akan muncul dalam satu setengah tahun ke depan. Saya sadar saya jauh lebih tua, jadi saya harus bekerja keras untuk layak masuk tim itu," tambahnya.
Di Olimpiade Paris 2024, Durant mencatatkan sejarah sebagai pebasket putra Amerika Serikat pertama yang berhasil mengumpulkan empat medali emas.
Namun, ia menekankan bahwa motivasi utamanya bukan mengejar rekor, melainkan kebanggaan mengenakan seragam timnas.
"Saya hanya suka bermain untuk Team USA dan mewakili negara saya. Itu yang utama, mengenakan tulisan USA di dada dan mewakili tempat asal saya," ungkapnya.
Di lapangan, performa Durant pada musim ke-18 karier profesionalnya ini memang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.
Hingga saat ini, ia masih tampil konsisten dengan catatan rata-rata 25,9 poin per gim serta akurasi tembakan mencapai 50,7%.
Statistik impresif tersebut menjadi modal kuat bagi Durant untuk tetap diperhitungkan sebagai tulang punggung Team USA dalam upaya mempertahankan dominasi emas saat menjadi tuan rumah pada 2028 mendatang. (Ant/Z-1)
