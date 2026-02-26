Hangtuah Jakarta Jajaki Kerja Sama dengan Perth Wildcats

Hangtuah Jakarta berkunjung ke makras Perth Wildcats.(Hangtuah Jakarta)

Hangtuah Jakarta melakukan kunjungan strategis ke markas tim tersukses di Liga Basket Australia (NBL), Perth Wildcats, guna membangun kemitraan internasional dan transfer pengetahuan. Delegasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Klub Hangtuah Jakarta Harryadin Mahardika, bersama Direktur Utama Kurniawan Santoso dan Komisaris Nigel Hembrow, berkesempatan mengamati langsung standar operasional Wildcats, mulai dari sesi latihan hingga manajemen hari pertandingan (matchday).

Harryadin Mahardika menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari visi besar klub setelah mengalami transisi kepemilikan pada Oktober 2025 lalu.

"Kunjungan ke Perth ini bukan sekadar menghadiri pertandingan, melainkan langkah strategis kami untuk menyerap praktik terbaik global (global best practices). Kami ingin meletakkan dasar kolaborasi jangka panjang guna mempercepat profesionalisasi klub dan mendukung kebangkitan bola basket Indonesia," ujar Harryadin Mahardika di Perth, Australia, Kamis (26/2/2026).

Selama kunjungan, delegasi Hangtuah berkesempatan menyaksikan langsung laga sengit antara Perth Wildcats melawan Adelaide 36ers di RAC Arena yang dihadiri lebih dari 13.000 penonton. Atmosfer profesionalisme dan ketelitian standar NBL tersebut dijadikan titik acuan bagi Hangtuah untuk meningkatkan level kompetisi domestik di Indonesia.

Dalam aksi simbolis, Harryadin Mahardika juga melakukan pertukaran jersei dengan CEO sekaligus pemilik Perth Wildcats, Mark Arena, sebagai bentuk dimulainya hubungan baik kedua organisasi.

"Merasakan langsung atmosfer NBL memberikan kami tolok ukur yang jelas mengenai profesionalisme dan standar kelas dunia. Budaya kompetitif dan pola pikir juara yang dimiliki Wildcats menjadi inspirasi bagi kami dalam memperkuat kerangka pengembangan pemain di Hangtuah," tambah Harryadin.

Selain kegiatan di lapangan, delegasi juga mengunjungi Bendat Basketball Centre, pusat operasional Wildcats, untuk mendiskusikan empat area potensial kerja sama, yaitu pertukaran pengetahuan teknis dan kepelatihan, jalur pengembangan pemain muda, peluang pertandingan eksibisi lintas negara, kemitraan komersial dan bisnis.

Harryadin menjelaskan bahwa sebagai klub yang berbasis di Jakarta, Hangtuah berkomitmen menjadi gerbang kemajuan bola basket di Asia Tenggara. Kolaborasi internasional ini diharapkan dapat memberikan dampak domino bagi peningkatan standar liga nasional dan pembinaan bakat muda di tanah air.

"Kami meyakini bahwa pertumbuhan sejati tidak hanya dibangun di atas lapangan, tetapi juga melalui kepemimpinan visioner dan keberanian untuk terlibat di panggung global," pungkasnya. (E-3)