Chris Paul Pensiun dari NBA: Penghormatan dari Komisioner hingga Warisan Olimpiade

PEBASKET veteran NBA, Chris Paul, resmi mengumumkan pensiun setelah 21 musim berkarier di liga basket Amerika Serikat. Pemain yang dijuluki "Point God" ini meninggalkan lapangan hijau dengan status sebagai peringkat kedua sepanjang masa dalam kategori assist dan steal.

“Setelah lebih dari 21 tahun saya akan meninggalkan basket. Saat saya menulis ini, sulit untuk benar-benar tahu apa yang saya rasakan, tetapi sebagian besar diri saya dipenuhi begitu banyak kebahagiaan dan rasa syukur," tulis Paul melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu (14/2/2026).

Statistik Emas Karier Chris Paul Total Assist 12.552 (Peringkat 2 Sepanjang Masa) Total Steal 2.728 (Peringkat 2 Sepanjang Masa) Poin & Assist Pemain pertama dengan 20.000+ Poin & 10.000+ Assist NBA All-Star 12 Kali

Rekor yang Sulit Dipecahkan

Paul yang kini berusia 40 tahun menjalani musim ke-21 sekaligus yang terakhir di NBA. Sebelum memutuskan pensiun, ia sempat ditukar ke Toronto Raptors pada batas akhir perdagangan, namun Raptors kemudian melepasnya. Situasi ini sempat memicu spekulasi mengenai kepindahannya ke tim lain demi mengejar cincin juara, namun Paul memilih untuk mengakhiri perjalanannya.

"Bab sebagai pemain NBA memang sudah selesai, tetapi permainan basket akan selamanya tertanam dalam DNA hidup saya," tegas legenda lulusan Wake Forest tersebut.

Penghormatan dari Komisioner NBA Adam Silver

Komisioner NBA, Adam Silver, memuji kontribusi Paul baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia menyebut Chris Paul sebagai salah satu point guard terhebat dalam sejarah NBA yang dikenal karena kecerdasan taktis dan etos kerja yang luar biasa.

Selain kehebatan teknis, Paul juga diakui atas perannya sebagai Presiden Asosiasi Pemain NBA (NBPA). Ia berperan vital dalam menegosiasikan perjanjian kerja bersama dan membantu liga tetap berjalan di tengah masa sulit pandemi beberapa tahun silam.

Warisan Olimpiade dan Hall of Fame

Paul memulai kariernya sebagai pilihan keempat NBA Draft 2005 oleh New Orleans Hornets. Sepanjang perjalanannya, ia tujuh kali masuk dalam NBA All-Defensive First Team dan memperkuat tujuh tim berbeda, termasuk masa ikoniknya di Los Angeles Clippers.

Di level internasional, Paul adalah peraih dua medali emas Olimpiade bersama tim nasional Amerika Serikat. Tim Olimpiade 2008 yang dijuluki “Redeem Team”, di mana Paul menjadi bagian di dalamnya, telah resmi masuk dalam Hall of Fame sebagai bagian dari kelas 2025.

