Jakarta Terus Didorong untuk Menjadi Destinasi Sport Tourism Global

Peluncuran kolaborasi Bank Jakarta dengan Pelita Jaya Jakarta, di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro.(Dok. Pribadi)

EKOSISTEM olahraga di Jakarta disebut memiliki potensi untuk mendukung DKI sebagai salah satu destinasi sport tourism global. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

"Gubernur memiliki perhatian besar terhadap sektor olahraga karena mampu menyatukan warga dan memperkuat identitas Jakarta sebagai kota yang maju. Bila warga bangga pada klubnya, mereka akan memiliki rasa menjaga terhadap kota ini," ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Budi Ramadhan, dalam kegiatan peluncuran kolaborasi Bank Jakarta dengan Pelita Jaya Jakarta, di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

Dicky menyatakan kehadiran Bank Jakarta dalam ekosistem basket merupakan instruksi langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar BUMD hadir di setiap elemen pembangunan kota. Kolaborasi itu juga langkah lanjutan Bank Jakarta dalam mendukung olahraga massal setelah sebelumnya sukses menjalin kerja sama dengan klub sepak bola Persija Jakarta. Selain dukungan materiil, sinergi ini diarahkan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism global.

Presiden Pelita Jaya, Andiko Ardi Purnomo, menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dukungan ini menjadi suntikan motivasi bagi tim untuk meraih gelar juara di musim kompetisi IBL 2026.

"Kami optimistis kerja sama ini akan memperkuat prestasi tim. Kami akan berjuang menghadirkan bintang kelima untuk Pelita Jaya, yang bertepatan dengan HUT Jakarta ke-500 tahun depan," ungkap Andiko.

Sasar Segmen Milenial dan Inklusi Keuangan Digital

Direktur Kepatuhan Bank Jakarta, Ateng Rivai, menjelaskan bahwa kolaborasi ini juga merupakan strategi untuk mendekatkan layanan perbankan kepada komunitas basket yang didominasi anak muda melek digital.

“Kami mempertegas peran Bank Jakarta sebagai mitra strategis dalam pembinaan generasi muda sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di lingkungan komunitas basket,” jelas Ateng.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menambahkan bahwa momentum IBL 2026 akan digunakan untuk memperkenalkan inovasi layanan digital Bank Jakarta.

"Melalui sinergi ini, kami tidak hanya menghadirkan eksposur merek, tetapi juga membangun interaksi yang lebih inklusif dan relevan dengan segmen generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan digital," tambah Arie.

Adapun ruang lingkup kerja sama ini mencakup sponsorship pada berbagai atribut resmi tim, aktivasi branding pada pertandingan kandang (home games), kolaborasi konten digital, hingga penyediaan layanan perbankan untuk operasional tim dan pembinaan atlet muda secara berkelanjutan.