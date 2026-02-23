Strava Tambah Lima Pilihan Olahraga Baru untuk Pengguna

Lima olahraga baru yang ditambahkan ke aplikasi Strava(MI/HO)

STRAVA, aplikasi penunjang gaya hidup aktif yang kini melayani lebih dari 180 juta pengguna, secara resmi mengumumkan penambahan lima jenis olahraga baru dalam platform mereka per 20 Februari 2026.

Pembaruan ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan akurasi yang lebih baik bagi para pengguna dalam mencatat aktivitas fisik harian mereka.

Kelima olahraga yang kini telah tersedia di Strava adalah:

Sebelum adanya pembaruan ini, para pengguna yang melakukan aktivitas tersebut umumnya harus merekam sesi latihan mereka sebagai Workout umum.

Dengan integrasi sistem baru ini, pengguna dapat langsung memilih jenis olahraga yang spesifik melalui menu aktivitas di aplikasi, sehingga data yang terekam menjadi lebih akurat dan terorganisir sesuai dengan jenis kegiatannya.

Pihak Strava menyatakan bahwa penambahan fitur ini merupakan bentuk respons langsung terhadap tingginya minat serta permintaan dari komunitas pengguna terhadap kelima aktivitas fisik tersebut.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk memfasilitasi berbagai cara pengguna dalam melacak kebugaran, baik bagi mereka yang baru memulai kebiasaan sehat maupun bagi atlet yang sedang mengejar rekor terbaik.

Melalui pembaruan ini, total jenis olahraga yang dapat dilacak secara spesifik di aplikasi Strava kini telah mencapai lebih dari 50 jenis.

Meski telah meluncurkan lima opsi baru, Strava menegaskan bahwa mereka akan terus mengembangkan platform dan berencana untuk menambah lebih banyak pilihan olahraga lagi dalam waktu dekat.

Strava terus berkomitmen menjadi wadah bagi pengguna di lebih dari 185 negara untuk saling terhubung dan maju bersama.

Pengguna yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pembaruan ini atau fitur lainnya dapat mengunjungi situs resmi di [www.strava.com](https://www.strava.com), atau mengikuti kanal media sosial resmi Strava di Instagram, X, Facebook, YouTube, dan LinkedIn. (Z-1)