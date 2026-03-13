13 Bahaya Tubuh Kurang Olahraga yang Wajib Diketahui

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
OLAHRAGA adalah aktivitas fisik yang dilakukan untuk melatih tubuh agar tetap sehat, kuat, dan bugar. Olahraga melibatkan gerakan tubuh yang teratur sehingga dapat meningkatkan kebugaran jasmani serta menjaga fungsi organ tubuh.
Kurang berolahraga dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Aktivitas fisik penting untuk menjaga fungsi organ, kebugaran, dan keseimbangan metabolisme. Jika tubuh jarang bergerak, berbagai masalah kesehatan bisa muncul.
Kurangnya aktivitas fisik membuat kalori yang masuk tidak terbakar dengan baik sehingga dapat memicu Obesitas.
Otot dan stamina akan melemah jika tubuh jarang bergerak.
Kurang olahraga dapat meningkatkan risiko Penyakit jantung karena sirkulasi darah tidak optimal.
Aktivitas fisik membantu mengontrol gula darah. Tanpa olahraga, risiko terkena Diabetes bisa meningkat.
Jarang bergerak membuat massa dan kekuatan otot menurun.
Kurang aktivitas dapat meningkatkan risiko Osteoporosis.
Tubuh yang tidak terbiasa bergerak akan lebih cepat merasa lelah saat melakukan aktivitas ringan.
Kurang olahraga dapat meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan suasana hati yang buruk.
Olahraga membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit.
Kurang aktivitas fisik bisa menyebabkan kualitas tidur menjadi buruk atau memicu Insomnia.
Terlalu lama duduk atau tidak aktif dapat menyebabkan kekakuan otot dan sendi.
Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan kemungkinan terkena Hipertensi.
Olahraga membantu meningkatkan aliran darah ke otak sehingga kurang olahraga dapat memengaruhi konsentrasi dan daya ingat.
Sgar tubuh tetap aktif, coba berjalan kaki minimal 30 menit sehari, melakukan olahraga ringan seperti bersepeda atau jogging, serta mengurangi terlalu lama duduk. (Z-4)
Sumber: alodokter, hellosehat
Pemenuhan gizi tidak bisa disamaratakan bagi setiap orang. Strategi nutrisi yang efektif harus menyesuaikan dengan profil fisik dan usia individu.
Berdasarkan laporan Strava Year in Sport Trend Report 2025, keterlibatan perempuan dalam olahraga angkat beban tercatat 21% lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Rudal dan drone Iran telah berulang kali menargetkan Doha, Dubai, Abu Dhabi, Manama, dan berbagai wilayah Arab Saudi.
Dengan memilih jenis olahraga yang tepat dan dilakukan secara teratur, gejala asma justru dapat lebih terkontrol dan kualitas hidup meningkat.
Aktivitas fisik yang rutin terbukti dapat menjaga kebugaran, membantu mengontrol kadar gula darah, serta meningkatkan metabolisme.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved