13 Bahaya Tubuh Kurang Olahraga yang Wajib Diketahui

Berikut Bahaya Tubuh Kurang Olahraga(freepik)

OLAHRAGA adalah aktivitas fisik yang dilakukan untuk melatih tubuh agar tetap sehat, kuat, dan bugar. Olahraga melibatkan gerakan tubuh yang teratur sehingga dapat meningkatkan kebugaran jasmani serta menjaga fungsi organ tubuh.

Kurang berolahraga dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Aktivitas fisik penting untuk menjaga fungsi organ, kebugaran, dan keseimbangan metabolisme. Jika tubuh jarang bergerak, berbagai masalah kesehatan bisa muncul.

Berikut 13 Bahaya Tubuh Kurang Olahraga

1. Risiko Obesitas Meningkat

Kurangnya aktivitas fisik membuat kalori yang masuk tidak terbakar dengan baik sehingga dapat memicu Obesitas.

2. Menurunkan Kebugaran Tubuh

Otot dan stamina akan melemah jika tubuh jarang bergerak.

3. Meningkatkan Risiko Penyakit Jantung

Kurang olahraga dapat meningkatkan risiko Penyakit jantung karena sirkulasi darah tidak optimal.

4. Memicu Diabetes

Aktivitas fisik membantu mengontrol gula darah. Tanpa olahraga, risiko terkena Diabetes bisa meningkat.

5. Otot Menjadi Lemah

Jarang bergerak membuat massa dan kekuatan otot menurun.

6. Tulang Menjadi Rapuh

Kurang aktivitas dapat meningkatkan risiko Osteoporosis.

7. Mudah Lelah

Tubuh yang tidak terbiasa bergerak akan lebih cepat merasa lelah saat melakukan aktivitas ringan.

8. Gangguan Kesehatan Mental

Kurang olahraga dapat meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan suasana hati yang buruk.

9. Sistem Imun Menurun

Olahraga membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit.

10. Gangguan Tidur

Kurang aktivitas fisik bisa menyebabkan kualitas tidur menjadi buruk atau memicu Insomnia.

11. Nyeri Otot dan Sendi

Terlalu lama duduk atau tidak aktif dapat menyebabkan kekakuan otot dan sendi.

12. Risiko Tekanan Darah Tinggi

Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan kemungkinan terkena Hipertensi.

13. Penurunan Fungsi Otak

Olahraga membantu meningkatkan aliran darah ke otak sehingga kurang olahraga dapat memengaruhi konsentrasi dan daya ingat.

Sgar tubuh tetap aktif, coba berjalan kaki minimal 30 menit sehari, melakukan olahraga ringan seperti bersepeda atau jogging, serta mengurangi terlalu lama duduk. (Z-4)

Sumber: alodokter, hellosehat