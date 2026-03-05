Dampak Serangan AS-Israel ke Iran, Gelaran Liga Champions Asia hingga F1 Teracanam Batal

ilustrasi.(Antara)

SEJUMLAH turnamen olahraga di seluruh dunia, terutama di negara-negara Teluk, dilanda ketidakpastian pada salah satu periode tersibuk dalam kalender olahraga global karena konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah terus berkecamuk di seluruh wilayah tersebut.

Ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu (28/2) yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei, Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap Israel dan beberapa pangkalan militer di Timur Tengah tempat pasukan AS beroperasi.

Rudal dan drone Iran telah berulang kali menargetkan Doha, Dubai, Abu Dhabi, Manama, dan berbagai wilayah Arab Saudi. Konflik yang terjadi kemudian menjerumuskan olahraga di kawasan itu dan di seluruh dunia ke dalam kekacauan, memaksa pembatalan beberapa turnamen dan penangguhan liga, membuat para atlet bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya.

Organisasi olahraga dan penyelenggara acara telah berupaya keras untuk menjaga keselamatan atlet, ofisial, dan penggemar dari serangan dan dampaknya. Turnamen tenis di Uni Emirat Arab menjadi pusat perhatian pada Selasa (3/3), ketika acara ATP Challenger di Fujairah dihentikan karena puing-puing yang berjatuhan dari pencegatan drone memicu kebakaran di ladang minyak yang berjarak sekitar 13 km (8 mil).

Dua pemain – Daniil Ostapenkov dari Belarusia dan Hayato Matsuoka dari Jepang, yang sedang berada di lapangan di tengah pertandingan mereka – terlihat berebut mencari tempat berlindung dalam video yang diunggah di media sosial.

“Saya baru saja menyelesaikan pertandingan saya di Fujairah, babak kedua, tetapi pertandingan dihentikan untuk hari ini,” kata pemain Ukraina Vladyslav Orlov di Instagram.

“Saat saya bermain, saya mendengar suara jet terbang ke sana kemari. Dan ada asap di sini, di dekat gunung, jadi tempat ini tidak terlalu aman saat ini.”

Turnamen tersebut kemudian dibatalkan, dan email awal yang dikirim ke para pemain dari Asosiasi Pemain Tenis Profesional tampaknya mengemukakan gagasan penerbangan charter satu arah pulang dengan biaya $5.800 per orang.

Tidak ada indikasi bagaimana para pemain merespons. Namun kemudian, pemain Belarusia Ilya Ivashka menulis di Instagram: “Baru saja mendapat konfirmasi bahwa semua orang dari turnamen di Fujairah akan dievakuasi tanpa biaya. Semuanya ditanggung sepenuhnya. Tindakan yang luar biasa @atptour.”

Liga sepak bola ditunda, turnamen diragukan. Olahraga paling populer di wilayah ini, sepak bola, juga menghadapi gangguan.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan pada Rabu bahwa pertandingan Liga Champions Asia yang dijadwalkan pekan depan di Timur Tengah telah ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut.

“Prioritas AFC tetaplah keselamatan dan keamanan semua pemangku kepentingan termasuk pemain, tim, ofisial, mitra, dan penggemar, dan kami teguh dalam komitmen kami untuk memastikan lingkungan yang aman bagi semua,” kata badan kontinental itu dalam sebuah pernyataan.

Awal pekan ini, Asosiasi Sepak Bola Qatar juga menangguhkan semua pertandingan di negara tersebut.

Qatar juga dijadwalkan menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola Finalissima antara Argentina dan Spanyol bulan ini, tetapi badan sepak bola Eropa UEFA mengatakan bahwa keputusan tentang apakah – dan di mana – pertandingan itu akan dimainkan tidak akan diambil hingga akhir minggu depan.

Pertandingan puncak antara juara Copa America dan juara Eropa dijadwalkan pada 27 Maret di Stadion Lusail di Doha, tempat tim Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia FIFA pada 2022.

“Diskusi sedang berlangsung dengan penyelenggara lokal, yang telah melakukan upaya luar biasa untuk memastikan pertandingan berjalan sukses. Keputusan akhir diharapkan pada akhir minggu depan. Pada tahap ini, tidak ada tempat alternatif yang sedang dipertimbangkan,” kata UEFA dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita Reuters.

Selain dampaknya pada turnamen yang sedang berlangsung dan yang akan datang, partisipasi Iran di Piala Dunia FIFA 2026 masih diragukan.

Masih belum jelas juga apakah Irak dapat melakukan perjalanan untuk pertandingan babak playoff mereka, yang dapat memastikan tempat mereka di turnamen yang akan diselenggarakan bersama oleh Kanada, Meksiko, dan AS pada 11 Juni-19 Juli.

Iran dijadwalkan akan menghadapi pemenang pertandingan sebelumnya antara Bolivia dan Suriname di Meksiko pada tanggal 31 Maret.

Musim Balap Motor Terhenti

Penyelenggaraan balapan pembuka Kejuaraan Ketahanan Dunia (WEC) di Qatar juga diundur ke akhir tahun ini.

Balapan sejauh 1.812 km (1.126 mil) tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 hingga 28 Maret di Sirkuit Internasional Lusail, yang juga digunakan oleh MotoGP dan Formula Satu.

“Dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan para peserta, personel, dan penggemar sebagai hal yang terpenting, keputusan telah diambil untuk menunda acara tersebut,” kata WEC dalam sebuah pernyataan.

Musim Formula Satu yang baru, yang dimulai di Grand Prix Australia pada Jumat, menghadapi kesulitan logistik karena tim-tim terpaksa menyewa pesawat untuk membawa ratusan personel penting ke Melbourne sebelum balapan Minggu.

Menurut beberapa laporan, seperempat dari tenaga kerja F1 dijadwalkan untuk melakukan perjalanan melalui pusat-pusat di Timur Tengah untuk Grand Prix tersebut.

Balapan akan berpindah ke Teluk pada April, dengan Bahrain dan Arab Saudi menjadi tuan rumah Grand Prix mereka di Sakhir dan Jeddah. Sirkuit Jeddah – yang terletak di tepi laut Jeddah – pernah menghadapi masalah keamanan besar di masa lalu.

Pada 2022, beberapa hari sebelum Grand Prix Arab Saudi, sebuah fasilitas penyimpanan minyak yang berjarak 11 km (7 mil) dari sirkuit dihantam oleh serangan drone dan rudal oleh Houthi. Asap terlihat mengepul dari sirkuit saat para pembalap, tim, dan penyelenggara F1 mengadakan pertemuan darurat sebelum akhirnya melanjutkan balapan.

Balapan tersebut akan kembali menjadi sorotan, tetapi Mohammed Ben Sulayem, yang memimpin badan pengatur olahraga motor global FIA, mengatakan bahwa keselamatan akan menjadi perhatian utama mereka ketika mengambil keputusan apakah balapan tersebut akan dilanjutkan atau tidak.

“FIA terus memantau perkembangan di seluruh wilayah dan kami tetap bersimpati kepada semua pihak yang terkena dampak peristiwa baru-baru ini, seraya berharap akan tercipta ketenangan, keselamatan, dan kembalinya stabilitas,” katanya dalam sebuah pernyataan pada Senin.

Kedua balapan tersebut sudah terjual habis tiket tribunnya pada minggu sebelum konflik dimulai, dan penjadwalan ulang ke tanggal yang lebih lambat merupakan mimpi buruk logistik lainnya bagi penyelenggara.

“Dengan waktu 40 hari menjelang balapan, masih terlalu dini untuk menilai dampak yang mungkin atau tidak mungkin ditimbulkan oleh situasi regional terhadap akhir pekan balapan,” kata pihak berwenang Sirkuit Internasional Bahrain (BIC) dalam sebuah pernyataan.

“Dari perspektif operasional, BIC terus melanjutkan perencanaannya untuk akhir pekan balapan dan tim serta kantor kami yang berdedikasi di sirkuit sedang bekerja untuk mewujudkannya.”

Formula Satu menjalin kerja sama erat dengan otoritas setempat, serta Kementerian Luar Negeri Inggris dan Departemen Luar Negeri AS.

Nasib Atlet

Kawasan Teluk berperan sebagai pusat transportasi udara utama, menghubungkan Timur dan Barat dengan jutaan penumpang yang transit melalui bandara di Doha, Dubai, dan Abu Dhabi. Namun, dengan sebagian besar wilayah udaranya saat ini ditutup, masa depan acara olahraga di luar kawasan ini juga menjadi tidak pasti.

Gangguan perjalanan telah berdampak lebih luas, dengan beberapa atlet, tim, dan pejabat terlantar dan tidak dapat melakukan perjalanan ke kompetisi atau kembali ke rumah.

Peraih dua medali Olimpiade India, PV Sindhu, mengundurkan diri dari turnamen bulu tangkis All England Open setelah tertahan selama beberapa hari di bandara Dubai dan akhirnya kembali ke rumah pada Selasa.

“Kembali ke rumah di Bangalore dan selamat. Beberapa hari terakhir sangat menegangkan dan penuh ketidakpastian, tetapi saya sangat bersyukur bisa kembali ke rumah,” tulis Sindhu di X, menggunakan nama lama kota Bengaluru di India selatan.

Sementara itu, tim kriket yang baru-baru ini tersingkir dari Piala Dunia T20 Putra ICC yang sedang berlangsung juga menghadapi penundaan dalam kepulangan dari India, yang menjadi tuan rumah bersama turnamen tersebut dengan Sri Lanka.

Zimbabwe, Hindia Barat, dan Afrika Selatan tersingkir dari turnamen minggu ini, tetapi terjebak di India karena penangguhan penerbangan melalui Timur Tengah.

Beberapa anggota tim Zimbabwe dapat meninggalkan India pada Rabu, tiga hari setelah pertandingan terakhir mereka, tetapi dua tim lainnya masih berada di India.

Pelatih West Indies, Darren Sammy, menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kekecewaannya, karena timnya belum menerima kabar terbaru tentang perjalanan pulang mereka selama lima hari. Unggahannya pada Kamis pagi berbunyi: “Saya hanya ingin pulang”. Namun, kemudian ia mengunggah: “Mendapat kabar terbaru. Itu saja yang diinginkan West Indies.”

Afrika Selatan tersingkir pada Rabu malam, ketika mereka kalah di semifinal pertama melawan Selandia Baru.

Inggris, yang akan menghadapi India di semifinal kedua pada Kamis, juga bisa menghadapi nasib serupa jika mereka kalah. (Aljazeera/P-3)