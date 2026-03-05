Turki Kecam Serangan Drone di Nakhchivan, Azerbaijan, Iran Bantah Terlibat

Headline
KEMENTERIAN Luar Negeri Turki mengeluarkan kecaman keras atas serangan pesawat tak berawak yang menghantam eksklave Nakhchivan di Azerbaijan dan mendesak negara-negara ketiga untuk tidak menjadi sasaran dalam perang tersebut.
“Kami sekali lagi menekankan perlunya menghentikan serangan yang menargetkan negara ketiga di kawasan ini dan yang berisiko menyebarkan perang,” kata Kementerian Luar Negeri Turki, setelah percakapan telepon antara diplomat utamanya, Hakan Fidan, dan mitranya dari Azerbaijan, Jeyhun Bayramov.
Seperti yang kami laporkan sebelumnya, pemerintah Azerbaijan mengatakan dua drone dari Iran mendarat di wilayah Nakhchivan, salah satunya mengenai gedung bandara. Presiden Azerbaijan Aliyev bersumpah akan mengambil tindakan balasan.
Angkatan bersenjata Iran membantah berada di balik serangan pesawat tak berawak tersebut. (Aljazeera/P-3)
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Simak kronologi lengkap serangan drone di Bandara Internasional Nakhchivan Azerbaijan (5 Maret 2026) yang memicu ketegangan tinggi di wilayah Kaukasus.
IRAN menyebut bahwa Israel di balik serangan drone terhadap Azerbaijan. Kantor berita Iran, IRNA melaporkan Israel memiliki riwayat melakukan operasi semacam itu untuk timbulkan perpecahan
Menlu Iran Abbas Araghchi bantah serang Azerbaijan. Ia tuding Israel dalangi serangan drone di Bandara Nakhchivan untuk merusak hubungan Teheran dengan tetangga.
Azerbaijan kecam serangan drone Iran yang hantam Bandara Internasional Nakhchivan. Dua orang terluka dalam serangan ke fasilitas sipil tersebut. Baku ancam balas dendam.
Serangan dua drone Iran memicu kebakaran di Pangkalan Al Salam Abu Dhabi yang menampung pasukan Prancis. UEA memastikan tidak ada korban jiwa.
