Turki Kecam Serangan Drone di Nakhchivan, Azerbaijan, Iran Bantah Terlibat

Drone Shahed(IISS)

KEMENTERIAN Luar Negeri Turki mengeluarkan kecaman keras atas serangan pesawat tak berawak yang menghantam eksklave Nakhchivan di Azerbaijan dan mendesak negara-negara ketiga untuk tidak menjadi sasaran dalam perang tersebut.

“Kami sekali lagi menekankan perlunya menghentikan serangan yang menargetkan negara ketiga di kawasan ini dan yang berisiko menyebarkan perang,” kata Kementerian Luar Negeri Turki, setelah percakapan telepon antara diplomat utamanya, Hakan Fidan, dan mitranya dari Azerbaijan, Jeyhun Bayramov.

Seperti yang kami laporkan sebelumnya, pemerintah Azerbaijan mengatakan dua drone dari Iran mendarat di wilayah Nakhchivan, salah satunya mengenai gedung bandara. Presiden Azerbaijan Aliyev bersumpah akan mengambil tindakan balasan.

Angkatan bersenjata Iran membantah berada di balik serangan pesawat tak berawak tersebut. (Aljazeera/P-3)