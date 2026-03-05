Azerbaijan: Iran Serang Bandara Internasional Nakhchivan

Bandara Internasional Nakhchivan.(news.az)

ESKALASI ketegangan di kawasan Kaukasus mencapai titik kritis setelah militer Iran meluncurkan serangan pesawat nirawak (drone) ke wilayah Republik Otonom Nakhchivan, Azerbaijan, Kamis (5/3). Serangan tersebut menargetkan Bandara Internasional Nakhchivan dan sejumlah infrastruktur sipil lainnya.

Kementerian Pertahanan Azerbaijan, seperti dikutip media lokal News.Az, mengatakan saat ini, rincian spesifikasi teknis drone serta kronologi detail serangan masih dalam tahap investigasi intensif.

Laporan terpisah melaporkan bahwa sedikitnya tiga drone Iran menghantam terminal penumpang bandara yang terletak di dekat perbatasan tersebut. Otoritas setempat mengonfirmasi kepada Euronews bahwa minimal dua orang mengalami luka-luka akibat ledakan di area terminal.

"Kementerian mengecam keras serangan ini. Tidak ada keperluan militer apa pun untuk menargetkan fasilitas sipil," tegas perwakilan Kementerian Pertahanan Azerbaijan dalam keterangan resminya.

Pemerintah Azerbaijan menyatakan bahwa Iran memegang tanggung jawab penuh atas insiden berdarah ini. Baku juga menegaskan sedang menyiapkan langkah-langkah darurat untuk melindungi kedaulatan, integritas wilayah, serta keselamatan warga sipilnya.

"Serangan semacam ini tidak akan dibiarkan tanpa balasan," tambah pejabat kementerian tersebut.

Insiden ini kian memperkeruh situasi di kawasan, mengingat Nakhchivan merupakan wilayah eksklave Azerbaijan yang secara geografis terjepit di antara Iran, Armenia, dan Turki, menjadikannya titik yang sangat sensitif dalam dinamika geopolitik regional. (B-3)