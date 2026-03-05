Update Terbaru Perang AS & Israel ke Iran: NATO Terlibat

Headline
SEBUAH rudal balistik yang diluncurkan dari Iran dan menuju ke wilayah udara Turki setelah melintasi Suriah dan Irak. Rudal itu telah dihancurkan oleh sistem pertahanan udara NATO, kata Kementerian Pertahanan Nasional Turki.
“Sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran, yang terdeteksi melintasi wilayah udara Irak dan Suriah dan menuju wilayah udara Turki, berhasil diintercept secara tepat waktu oleh aset pertahanan udara dan rudal NATO yang berbasis di Mediterania Timur dan dinonaktifkan,” kata kementerian dalam pernyataan pada Rabu (4/3).
Kementerian tersebut menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa atau luka-luka, dan Ankara berhak untuk menanggapi tindakan hostil apa pun terhadapnya, sambil memperingatkan pihak-pihak terkait untuk tidak memperburuk konflik.
Dalam pidato malam kepada bangsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa negara tersebut sedang mengambil semua langkah pencegahan yang diperlukan bekerja sama dengan sekutu yakni NATO dan mengeluarkan peringatan dengan bahasa yang paling jelas untuk mencegah terulangnya insiden serupa selama konflik AS, Israel, dan Iran.
“Jika kita, sebagai bangsa, ingin hidup dalam damai dan ketenteraman, kita harus terus meningkatkan kemampuan pencegahan kita. Di masa-masa sulit ini, kita tidak akan membiarkan apapun terjadi secara kebetulan terkait keamanan perbatasan dan ruang udara kita,” kata Erdogan.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyampaikan protes Ankara melalui panggilan telepon kepada mitranya di Iran terkait peluncuran rudal balistik dari Iran yang menuju wilayah udara Turki.
Selama percakapan telepon, Fidan juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahwa langkah-langkah yang dapat memperluas konflik lebih lanjut harus dihindari, seperti yang dilaporkan Reuters.
Iran belum memberikan komentar mengenai insiden tersebut. NATO mengecam serangan Iran terhadap Turki, kata juru bicara Allison Hart, menambahkan bahwa NATO berdiri teguh bersama semua sekutu, termasuk Turki.
“Postur pencegahan dan pertahanan kami tetap kuat di semua bidang, termasuk dalam hal pertahanan udara dan rudal,” kata Hart.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa tidak ada indikasi bahwa penghancuran rudal balistik akan memicu Klausul 5 NATO. Aturan itu menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota.
Pangkalan Udara Incirlik di Turki digunakan oleh pasukan militer asing, terutama Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya. Pangkalan tersebut berada di bawah kendali Angkatan Udara Turki tetapi beroperasi sebagai pangkalan udara bersama Turki-AS.
Incirlik menjadi lokasi logistik dan dukungan udara yang kritis untuk operasi AS di Irak selama Perang Teluk 1991 dan kemudian sebagai pusat kargo untuk operasi di Irak dan Afghanistan.
Turki menolak izin AS untuk menggunakan pangkalan tersebut dalam invasi AS ke Irak pada 2003, tetapi pangkalan tersebut digunakan secara intensif untuk serangan anti-ISIL (ISIS) mulai 2014. (Al Jazeera/H-4)
