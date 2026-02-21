Sajian Autentik Turki Hadir di Jakarta, Lengkapi Momen Berbuka Ramadan

Headline
TURKI dikenal dengan kekayaan kulinernya yang sarat rempah dan cita rasa khas. Negara lintas benua tersebut memiliki sejumlah hidangan andalan, seperti Tavuk Baget Haslama (paha ayam dengan kuah khas Turki), Ic Pilav (nasi khas Turki), hingga Adana Kebab (kebab daging cincang).
Di negara asalnya, deretan sajian tersebut kerap menjadi favorit masyarakat, termasuk sebagai menu berbuka puasa saat bulan suci Ramadan. Spesial tahun ini, hidangan-hidangan tersebut dapat dinikmati di Jakarta, tepatnya di DoubleTree by Hilton Jakarta – Diponegoro melalui program “Taste of Turkiye”.
Menghadirkan langsung chef asal Turki, Harun Imre, setiap hidangan dijamin tersaji seautentik mungkin seperti di negara asalnya. “Ramadan di Turki adalah waktu yang sarat tradisi, kemurahan hati, dan kebahagiaan berbagi hidangan bersama keluarga dan sahabat. Melalui ‘Taste of Turkiye’, kami ingin menghadirkan kembali momen penuh kehangatan tersebut di Jakarta dengan menyajikan hidangan Turki autentik yang sempurna untuk dinikmati saat berbuka puasa,” ujar Chef Harun dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (20/2).
Chef Harun Imre akan memimpin sajian kuliner ini sepanjang program berlangsung, menghadirkan beragam hidangan Turki yang diracik berdasarkan resep turun-temurun dengan cita rasa autentik yang kaya rempah khas negara dua benua tersebut.
Selain tiga menu populer tersebut, sejumlah hidangan lain yang turut dihadirkan antara lain Ege Usulu Bal?k Guvec (ikan daging putih yang dimasak dengan saus krim), Sabzeli Dana Guvec (daging sapi dengan kuah kaldu dan sayuran), kambing guling khas Turki, hingga aneka salad tradisional Turki. Seluruh hidangan disajikan dalam konsep prasmanan, sehingga para tamu dapat menikmati berbagai pilihan menu sepuasnya.
General Manager DoubleTree by Hilton Jakarta – Diponegoro, Sebastian Goldmann, menyampaikan bahwa program ini dihadirkan bukan sekadar pengalaman bersantap. “Melalui Taste of Turkiye, kami mengajak para tamu untuk menikmati cita rasa yang menghangatkan, keramahan yang tulus, serta suasana yang menenangkan dan mencerminkan semangat Ramadan yang sesungguhnya,” jelasnya.
Program Taste of Turkiye dibanderol seharga Rp488.000++ per orang pada minggu pertama dan keempat, serta Rp558.000++ per orang pada minggu kedua dan ketiga. (H-2)
