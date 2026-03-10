Iran Gandeng Turki Investigasi Serangan Rudal, Tuding AS-Israel Adu Domba

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian mengambil langkah diplomasi proaktif dengan menghubungi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan guna mendinginkan suasana pascaisu serangan rudal ke wilayah Turki. Pezeshkian menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) dan Israel saat ini tengah berupaya menciptakan perpecahan antara Teheran dengan negara-negara tetangganya.
Berdasarkan laporan kantor berita Tasnim, Pezeshkian menyatakan kesiapan Iran untuk membentuk tim investigasi bersama guna menyelidiki 'dugaan' serangan rudal ke Turki. Langkah ini diambil agar hubungan antara kedua negara yang ia sebut sebagai "sahabat dan saudara" tidak terpengaruh oleh propaganda berita yang menyesatkan.
Pezeshkian kembali menegaskan komitmen Iran untuk menurunkan ketegangan di kawasan. Namun, ia memberikan syarat tegas agar negara-negara yang menampung pangkalan militer AS tidak mengizinkan wilayah mereka digunakan sebagai batu loncatan untuk menyerang Iran.
Dalam pembicaraan telepon tersebut, Presiden Erdogan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan AS-Israel, serta simpati mendalam bagi korban sipil, termasuk tragedi anak-anak yang gugur di sekolah Minab. Erdogan juga menyampaikan harapan sukses bagi Ayatollah Mojtaba Khamenei yang kini mengemban amanah sebagai Pemimpin Tertinggi baru Republik Islam Iran. (Al-Jazeera/B-3)
Seperti yang kami laporkan sebelumnya, pemerintah Azerbaijan mengatakan dua drone dari Iran mendarat di wilayah Nakhchivan, salah satunya mengenai gedung bandara.
SEBUAH rudal balistik yang diluncurkan dari Iran dan menuju ke wilayah udara Turki setelah melintasi Suriah dan Irak. Rudal itu telah dihancurkan oleh sistem pertahanan udara NATO
Kementerian Pertahanan Turki, yang baru-baru ini menyatakan bahwa pertahanan NATO telah mencegat rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
AMERIKA Serikat dan Israel menyerang Iran, negara di Timur Tengah. Turki yang berbatasan langsung dengan timur tengah mendorong diplomasi, WNI diminta waspada
Erdogan dan Mohammed bin Salman membahas krisis regional melalui telepon, menekankan pentingnya dialog dan diplomasi demi keamanan global.
Hizbullah telah mengucapkan selamat kepada Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin tertinggi Iran ketiga.
Presiden Pezeshkian dan seluruh kekuatan militer Iran resmi bersumpah setia kepada Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, guna memperkuat persatuan melawan agresi.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian umumkan penghentian serangan ke negara tetangga, namun Donald Trump justru ancam penghancuran total. Simak analisisnya.
Pernyataan Pezeshkian muncul ketika negara negara Arab tetangga Iran tengah mempertimbangkan respons mereka terhadap serangan rudal Iran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menuduh AS dan Israel melakukan serangan yang menargetkan sebuah sekolah dasar di Lapangan Niloufar, Teheran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved