Iran Gandeng Turki Investigasi Serangan Rudal, Tuding AS-Israel Adu Domba

Presiden Iran Masoud Pezeshkian.(Tasnim)

PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian mengambil langkah diplomasi proaktif dengan menghubungi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan guna mendinginkan suasana pascaisu serangan rudal ke wilayah Turki. Pezeshkian menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) dan Israel saat ini tengah berupaya menciptakan perpecahan antara Teheran dengan negara-negara tetangganya.

Berdasarkan laporan kantor berita Tasnim, Pezeshkian menyatakan kesiapan Iran untuk membentuk tim investigasi bersama guna menyelidiki 'dugaan' serangan rudal ke Turki. Langkah ini diambil agar hubungan antara kedua negara yang ia sebut sebagai "sahabat dan saudara" tidak terpengaruh oleh propaganda berita yang menyesatkan.

Pezeshkian kembali menegaskan komitmen Iran untuk menurunkan ketegangan di kawasan. Namun, ia memberikan syarat tegas agar negara-negara yang menampung pangkalan militer AS tidak mengizinkan wilayah mereka digunakan sebagai batu loncatan untuk menyerang Iran.

Dalam pembicaraan telepon tersebut, Presiden Erdogan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan AS-Israel, serta simpati mendalam bagi korban sipil, termasuk tragedi anak-anak yang gugur di sekolah Minab. Erdogan juga menyampaikan harapan sukses bagi Ayatollah Mojtaba Khamenei yang kini mengemban amanah sebagai Pemimpin Tertinggi baru Republik Islam Iran. (Al-Jazeera/B-3)