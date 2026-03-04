AS Perintahkan Warganya Angkat Kaki dari Qatar dan Turki Buka Potensi Balas Serangan Iran

Headline
KEDUTAAN Besar Amerika Serikat (AS) di Qatar mendesak warga negaranya di negara Teluk tersebut untuk segera meninggalkan wilayah itu.
“Pada tanggal 3 Maret, Departemen Luar Negeri memerintahkan pegawai pemerintah AS yang bukan dalam keadaan darurat dan anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Qatar karena ancaman konflik bersenjata. Jika aman untuk melakukannya, warga Amerika harus meninggalkan Qatar sekarang,” demikian bunyi unggahan di X hari ini, Rabu (4/3).
“Wilayah udara dan jalur maritim Qatar tetap ditutup. Penyeberangan perbatasan darat Salwa ke Arab Saudi saat ini dibuka.”
Sementara, Kementerian Pertahanan Turki, yang baru-baru ini menyatakan bahwa pertahanan NATO telah mencegat rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut mengatakan bahwa rudal yang ditembak jatuh berada di distrik Dortyol, Turki, dekat Laut Mediterania, dan tidak menyebabkan korban jiwa.
Pernyataan itu menekankan bahwa Turki mampu menjamin keamanan wilayah dan warganya, terlepas dari siapa atau dari mana ancaman itu berasal.
“Kami mengingatkan Anda bahwa kami berhak untuk menanggapi setiap tindakan permusuhan terhadap negara kami,” tambah pernyataan itu, seraya mendesak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang akan semakin memperluas konflik di kawasan tersebut. (Aljazeera/P-3)
HARGA minyak dunia melonjak setelah Qatar memperingatkan seluruh produksi minyak dan gas di kawasan Teluk berpotensi terhenti dalam beberapa hari jika konflik Timur Tengah terus berlanjut.
PEMERINTAH Qatar mengevakuasi sementara warga yang tinggal di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) sebagai langkah pencegahan keamanan.
PEMERINTAH Qatar menegaskan bahwa negaranya tidak terlibat dalam perang melawan Iran, melainkan menjalankan hak sah untuk mempertahankan kedaulatan nasional.
Eskalasi perang meluas ke pusat diplomatik Riyadh dan Doha. Israel klaim hancurkan markas penyiaran IRIB di Teheran sementara Qatar cegat rudal balistik.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menegaskan Iran menolak negosiasi dengan AS.
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Seperti yang kami laporkan sebelumnya, pemerintah Azerbaijan mengatakan dua drone dari Iran mendarat di wilayah Nakhchivan, salah satunya mengenai gedung bandara.
SEBUAH rudal balistik yang diluncurkan dari Iran dan menuju ke wilayah udara Turki setelah melintasi Suriah dan Irak. Rudal itu telah dihancurkan oleh sistem pertahanan udara NATO
AMERIKA Serikat dan Israel menyerang Iran, negara di Timur Tengah. Turki yang berbatasan langsung dengan timur tengah mendorong diplomasi, WNI diminta waspada
