Ratusan Anak Yatim di Jaktim Ikut Kegiatan Ramadan

PERUSAHAAN restoran Jepang, Marugame Udon merayakan hari jadinya yang ke-13 dengan menggelar kegiatan sosial di bulan Ramadan. Perayaan ini diwujudkan melalui program bertemakan “Berbagi Hangatnya Ramadan”, yang berfokus pada bantuan bagi anak yatim piatu di berbagai daerah di Indonesia.
Salah satu kegiatan utama digelar di Panti Asuhan Anni'mah di kawasan Jakarta pada Kamis (12/3). Acara tersebut diisi dengan berbagai kegiatan kebersamaan seperti salawat bersama, permainan, hingga ditutup dengan buka puasa bersama dengan anak-anak panti.
Sebanyak 100 anak yatim dari panti asuhan tersebut turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut.
Tak hanya menggelar kegiatan di Jakarta, Marugame Udon juga menjalankan program berbagi secara lebih luas dengan menyalurkan 800 paket Ramadan serta santunan kepada anak-anak yatim di berbagai daerah.
Program sosial tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan lembaga filantropi Baitulmaal Muamalat (BMM) yang membantu proses distribusi bantuan ke berbagai wilayah.
Adapun penyaluran bantuan menjangkau 15 kota di Indonesia, yakni Jakarta, Bekasi, Depok, Purwakarta, Tasikmalaya, Sukabumi, Batam, Pontianak, Samarinda, Makassar, Semarang, Purwokerto, Malang, Banda Aceh, dan Medan.
Distribusi ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak yatim yang membutuhkan dukungan, sekaligus memperluas dampak positif dari program berbagi yang dilakukan perusahaan.
Direktur Utama PT Marugame Udon Indonesia, Hadian Iswara mengatakan, perayaan ulang tahun perusahaan tidak hanya ditujukan untuk pelanggan, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap perayaan ulang tahun Marugame Udon yang ke-13 tidak hanya dirasakan oleh para pelanggan, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Hadian.
Ia menjelaskan bahwa program donasi tersebut juga melibatkan partisipasi pelanggan. Pasalnya, sebagian dari hasil penjualan menu khusus anak turut disalurkan sebagai bantuan sosial.
“Melalui setiap pembelian Kids Menu, Marugame Udon mendonasikan Rp1.300 untuk anak yatim piatu di 15 kota di Indonesia,” kata dia.
Dengan cara ini, pelanggan tidak hanya menikmati hidangan, tetapi juga secara tidak langsung turut berkontribusi dalam kegiatan sosial.
Melalui kegiatan ini, perusahaan berharap dapat menghadirkan kebahagiaan sekaligus mempererat semangat berbagi di bulan Ramadan, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari masyarakat. (Z-10)
