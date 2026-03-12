Ditjenpas Gelar Bazar Ramadan, Produk Karya Warga Binaan Laris Manis

Bazar Ramadan yang diadakan Ditjenpas(MI/HO)

DIREKTORAT Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menyelenggarakan Bazar Pasar Murah Ramadan di halaman kantor pusat Ditjenpas, Jakarta, Kamis (12/3).

Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-62 sekaligus menyemarakkan syiar Ramadan 1447 Hijriah.

Dalam bazar tersebut, berbagai produk hasil pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi daya tarik utama. Mulai dari kerajinan tangan hingga produk olahan makanan dilaporkan habis terjual diborong oleh para pengunjung.

Baca juga : Menteri Imigrasi Agus Andrianto Tegaskan Revitalisasi Nusakambangan untuk Pembinaan Warga Binaan

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyatakan bahwa agenda ini merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan potensi karya narapidana kepada masyarakat luas.

Ia menegaskan bahwa pembinaan di dalam lapas mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

"Bazar ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan hasil karya Warga Binaan yang tidak kalah saing. Kami ingin menunjukkan bahwa melalui proses pembinaan, mereka mampu menghasilkan produk berkualitas dan bernilai jual," ujar Mashudi di sela-sela peninjauan stan.

Baca juga : Beri Narapidana Keterampilan Guna Mencegah Pengulangan Kejahatan Seusai Keluar dari Penjara

Selain aspek promosi, Mashudi berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah bulan suci, sekaligus menggerakkan roda perekonomian sektor UMKM.

Senada dengan Dirjenpas, Ketua Panitia Penyelenggara, Adhayani Lubis, menjelaskan bahwa selain memeriahkan suasana Ramadan di lingkungan kerja, acara ini juga bertujuan untuk memperkuat ekosistem pemasaran produk hasil karya WBP.

"Kami ingin menghadirkan suasana Ramadan yang lebih semarak, sekaligus menjadi wadah bagi karya-karya kreatif Warga Binaan agar lebih dikenal publik," tutur Adhayani.

Selain etalase produk WBP, bazar ini juga menggandeng berbagai pihak eksternal untuk memperluas komoditas yang ditawarkan. Partisipan tersebut meliputi:

Perum Bulog: Menyediakan produk pangan pokok.

Pelaku UMKM: Menawarkan berbagai produk lokal.

Dharma Wanita Persatuan (DWP): Menampilkan aneka hasil kerajinan tangan.

Pemasok Daging: Menyediakan aneka daging segar dengan harga kompetitif.

Melalui sinergi ini, Ditjenpas berharap peringatan HBP Ke-62 tidak hanya menjadi seremoni internal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian selama Ramadan. (Z-1)