Ditjenpas Gelar Bazar Ramadan, Produk Karya Warga Binaan Laris Manis

DIREKTORAT Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menyelenggarakan Bazar Pasar Murah Ramadan di halaman kantor pusat Ditjenpas, Jakarta, Kamis (12/3).
Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-62 sekaligus menyemarakkan syiar Ramadan 1447 Hijriah.
Dalam bazar tersebut, berbagai produk hasil pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi daya tarik utama. Mulai dari kerajinan tangan hingga produk olahan makanan dilaporkan habis terjual diborong oleh para pengunjung.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyatakan bahwa agenda ini merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan potensi karya narapidana kepada masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa pembinaan di dalam lapas mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
"Bazar ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan hasil karya Warga Binaan yang tidak kalah saing. Kami ingin menunjukkan bahwa melalui proses pembinaan, mereka mampu menghasilkan produk berkualitas dan bernilai jual," ujar Mashudi di sela-sela peninjauan stan.
Selain aspek promosi, Mashudi berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah bulan suci, sekaligus menggerakkan roda perekonomian sektor UMKM.
Senada dengan Dirjenpas, Ketua Panitia Penyelenggara, Adhayani Lubis, menjelaskan bahwa selain memeriahkan suasana Ramadan di lingkungan kerja, acara ini juga bertujuan untuk memperkuat ekosistem pemasaran produk hasil karya WBP.
"Kami ingin menghadirkan suasana Ramadan yang lebih semarak, sekaligus menjadi wadah bagi karya-karya kreatif Warga Binaan agar lebih dikenal publik," tutur Adhayani.
Selain etalase produk WBP, bazar ini juga menggandeng berbagai pihak eksternal untuk memperluas komoditas yang ditawarkan. Partisipan tersebut meliputi:
Melalui sinergi ini, Ditjenpas berharap peringatan HBP Ke-62 tidak hanya menjadi seremoni internal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian selama Ramadan. (Z-1)
Salah satu produk yang paling diminati adalah daging sapi yang dijual dengan harga Rp100 ribu per kg jauh lebih murah dibanding harga pasar.
