Ramadan di 70 Mal Lippo Malls, Hadirkan Budaya hingga Bazar

Bazar Ramadan di Lippo Malls.(Dok Lippo)

RAMADAN kerap menjadi periode penting bagi pusat perbelanjaan untuk meningkatkan aktivitas kunjungan sekaligus menghadirkan program tematik yang lebih beragam.

Tidak hanya berfokus pada promosi ritel, banyak mal kini memadukan kegiatan budaya, komunitas, hingga aktivitas keluarga untuk menjadikan Ramadan sebagai ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, Lippo Malls Indonesia menghadirkan rangkaian program Ramadan bertajuk A Season of Harmony yang digelar di 70 mal yang tersebar di 18 provinsi dan 37 kota di Indonesia.

Program tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman Ramadan yang memadukan nilai spiritual, tradisi budaya, serta berbagai aktivitas inspiratif bagi pengunjung. Setiap mal menghadirkan beragam kegiatan mulai dari pertunjukan budaya, bazar Ramadan, hingga berbagai kompetisi yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan.

Baca juga : Eiger Hadirkan Bazar Ramadan di Berbagai Kota, Diskon hingga 50%, Dukung Mudik

Sejumlah pusat perbelanjaan di bawah jaringan Lippo Malls juga menghadirkan dekorasi tematik bernuansa Islami dengan sentuhan lentera, motif khas Timur Tengah, serta pencahayaan hangat yang menciptakan suasana Ramadan yang lebih semarak. Dekorasi tersebut tidak hanya memperindah area mal, tetapi juga menjadi ruang bagi pengunjung untuk menikmati momen kebersamaan bersama keluarga maupun kerabat. Kegiatan budaya menjadi salah satu daya tarik dalam rangkaian program Ramadan ini.

Berbagai penampilan akan digelar untuk menghibur pengunjung, di antaranya Marawis Parade, Tanoura Dance, Persian Dance, Tari Zafin dan Nasyid Acapella, Darbuka Show & Music Salam Ramadan, Middle East Arts Performance, Ramadan Choir, hingga Sounds of Ramadan. Selain pertunjukan budaya, sejumlah mal juga menghadirkan penampilan band untuk memeriahkan suasana berbuka puasa bersama.

Program hiburan ini dapat dinikmati di beberapa pusat perbelanjaan seperti Lippo Mall Puri, Lippo Mall Kemang, Senayan Park, Lippo Mall Nusantara, Pluit Village, Gajah Mada Plaza, Lippo Plaza Kramat Jati, Cibubur Junction, dan Tamini Square.

Baca juga : Ramadan di Al-Markaz, Ruang Lega buat Pengunjung, Ratusan Tenan Meriahkan Bazar

Kemeriahan Ramadan juga dihadirkan melalui berbagai lomba dan aktivitas interaktif yang melibatkan anak-anak, remaja, hingga komunitas. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus mempererat kebersamaan selama bulan suci. Beragam kompetisi yang digelar antara lain Moslem Fashion Competition, Hijab Competition, serta Lomba Busana Muslim untuk anak dan remaja. Sebagai pelengkap rangkaian kegiatan, Lippo Malls Indonesia juga menghadirkan berbagai bazar Ramadan yang menawarkan beragam kebutuhan masyarakat selama bulan suci.

Produk yang ditawarkan mencakup fesyen muslim, produk kecantikan, kuliner, hingga berbagai produk UMKM. Bazar ini tidak hanya menjadi ruang transaksi bagi pengunjung, tetapi juga menjadi wadah promosi bagi pelaku usaha lokal serta bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di berbagai daerah.

Beragam program bazar yang digelar antara lain Market & Museum Bazaar, Trend Moslem Beauty Expo, Ramadan Culinary, War Takjil, Jakarta Sharia Festival, Takjil Fest Ramadan, Multi Product Bazaar, Ramadan Fashion Bazaar, Bazaar Fashion & Muslimah, Bazar Kue & Hampers Lebaran, Lebaran Penuh Rasa, Ramadan BazaaRaia, hingga LPKJ Carnival & Food Exhibition.

Seluruh rangkaian bazar tersebut dapat ditemukan di berbagai pusat perbelanjaan LMI seperti Lippo Mall Puri, Lippo Mall Kemang, Senayan Park, Lippo Mall Nusantara, Pluit Village, Gajah Mada Plaza, Lippo Plaza Kramat Jati, Cibubur Junction, Tamini Square, serta berbagai mal LMI lainnya di berbagai kota di Indonesia. Setiap lokasi menghadirkan konsep kegiatan yang disesuaikan dengan karakter budaya dan kebutuhan masyarakat setempat.

Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia, Santiwati Basuki, mengatakan melalui program A Season of Harmony, pihaknya ingin menjadikan Ramadan sebagai momentum kebersamaan yang lebih bermakna bagi masyarakat. (E-4)