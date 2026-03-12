ChatGPT Lebaran Prompt Kit, Inspirasi Kreatif untuk Momen Hari Raya

Visual lebaran yang dihasilkan dari ChatGPT(MI/HO)

MENJELANG Idul Fitri, masyarakat Indonesia memanfaatkan ChatGPT dengan berbagai cara kreatif dan dalam keseharian mereka di penghujung bulan Ramadan.

Mulai dari berbagi keseruan secara daring hingga mempersiapkan mudik dan mengelola pengeluaran, banyak yang mengeksplorasi berbagai prompt yang membantu kegiatan Ramadan mereka berjalan lebih lancar dan bermakna.

Baru-baru ini, ChatGPT juga melihat adanya peningkatan sebesar 5.100% dalam penggunaan prompt terkait pembuatan karikatur berbasis AI.

Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia memanfaatkan AI untuk membuat gambar sebagai bagian dari tren kreativitas selama Ramadan.

Berikut ini ada beberapa contoh inspirasi prompt yang bisa dicoba.

Prompt ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing–mulai dari mengubah nada bicara, menambahkan detail teknis, hingga menyesuaikan rencana anggaran yang berbeda.

Membuat visual lebaran yang menarik

"Buat desain kartu ucapan Idulfitri dengan tema keluarga yang hangat, palet warna emas lembut dan hijau sage, pola geometris islami yang halus, serta tata letak minimalis modern. Cantumkan teks: 'Selamat Idulfitri 1447H. Mohon maaf lahir dan batin.' Buat dalam format yang sesuai untuk Instagram story."

[Gaya Karikatur] "Buat desain kartu ucapan Idulfitri dengan gaya ilustrasi karikatur yang ceria, menampilkan keluarga Muslim yang bahagia mengenakan pakaian tradisional (baju koko, mukena, kebaya, atau baju kurung). Gunakan palet warna soft gold dan sage green dengan aksen geometris Islami yang halus pada latar belakang. Karakter karikatur harus memiliki ekspresi yang ekspresif dan sedikit berlebihan (khas karikatur), namun tetap terlihat hangat dan menyentuh hati. Pastikan tata letaknya bersih dan modern dengan komposisi minimalis."

Jika ingin mencari inspirasi lebih lanjut, fitur Create Image di ChatGPT juga menyediakan berbagai model dan ide tren yang memudahkan eksplorasi visual secara instan.

Menjadikan hari-hari akhir Ramadan lebih bermakna

"Ini adalah minggu terakhir Ramadan dan jadwal saya masih cukup padat. Saya hanya punya waktu sekitar 5–10 menit sehari, biasanya sebelum berbuka atau setelah tarawih. Tolong buatkan rencana refleksi dan ibadah 7 hari untuk minggu terakhir Ramadan. Setiap hari harus mencakup: 1 pertanyaan refleksi singkat, 1 panduan doa atau zikir pendek (ringkas, bukan kutipan panjang), dan 1 aksi ibadah sederhana yang bisa dilakukan di bawah 10 menit."

Mengelola Anggaran Hari Raya (THR)

"Saya punya anggaran Rp5.000.000 untuk THR dan bingkisan Lebaran. Saya ingin memprioritaskan adik kandung dan sepupu dekat, memberikan jumlah sedang untuk keluarga besar, dan jumlah simbolis untuk kerabat jauh. Tolong buatkan saran pembagian yang adil dengan perkiraan nominal untuk setiap kategori."

Persiapan Mudik (Pemesanan Akomodasi)

"Saya akan mudik ke Bandung selama 2 malam bersama 3 orang dewasa dan 1 anak. Anggaran saya Rp1.500.000 per malam. Tolong cari hotel yang tersedia via Booking.com dengan lokasi di pusat kota, termasuk sarapan, dan memiliki opsi pembatalan gratis. Bandingkan 3 pilihan yang paling sesuai serta jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing."

Menyusun Playlist Teman Perjalanan Mudik

"Saya sedang melakukan persiapan untuk mudik. Bantu saya menyusun playlist berdurasi 3–4 jam untuk perjalanan mudik yang jauh. Campurkan lagu-lagu nostalgia Indonesia, lagu bertema perjalanan yang ceria, dan musik santai untuk berkendara di malam hari. Atur urutannya agar alur lagu terasa pas sepanjang perjalanan." (Z-1)