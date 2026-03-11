Apple Gebrak Pasar Laptop Pro: MacBook Pro M5 Pro dan M5 Max Resmi Meluncur, Fokus pada Kekuatan AI

Tampilan MacBook Pro keluaran Apple.(ANTARA/HO-Apple)

APPLE kembali menetapkan standar baru di industri laptop profesional dengan meluncurkan lini terbaru MacBook Pro yang ditenagai oleh chip generasi terbaru, M5 Pro dan M5 Max. Laptop ini diklaim menghadirkan lonjakan performa hingga empat kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya, terutama dalam menangani beban kerja kecerdasan artifisial (AI).

Wakil Presiden Senior Bidang Rekayasa Perangkat Keras Apple, John Ternus, menegaskan bahwa perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional yang membutuhkan kecepatan tanpa kompromi.

"MacBook Pro dengan M5 Pro dan M5 Max menghadirkan standar baru laptop pro, kini hingga 4x lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Arsitektur Chip M5: Fokus pada Super Core dan AI

Chip M5 Pro dan M5 Max membawa perubahan arsitektur yang signifikan. Keduanya kini dilengkapi dengan CPU hingga 18-core, yang terdiri dari kombinasi 6 super core dan 12 core performa baru. Hasilnya, performa komputasi meningkat hingga 30 persen dibandingkan model M4 Pro/Max.

Sektor grafis (GPU) juga mendapatkan peningkatan drastis. Setiap inti GPU pada chip M5 Pro dan M5 Max kini memiliki Neural Accelerator khusus. Fitur ini memungkinkan pemrosesan prompt pada model bahasa besar (LLM) berjalan 4x lebih cepat, sebuah lompatan besar untuk pengembang AI dan kreator konten.

Informasi Penting: Peningkatan performa grafis pada chip M5 series diklaim hingga 50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, memberikan pengalaman rendering dan gaming yang jauh lebih mulus.

Ketahanan Baterai dan Spesifikasi Utama

Selain performa, efisiensi energi menjadi keunggulan utama. MacBook Pro terbaru ini mampu bertahan hingga 24 jam dalam satu kali pengisian daya. Ini merupakan peningkatan signifikan, yakni 16 jam lebih lama jika dibandingkan dengan MacBook Pro generasi chip M1.

Untuk pengisian daya, teknologi fast charging memungkinkan baterai terisi 50 persen hanya dalam waktu 30 menit menggunakan adaptor USB-C 96W.

Fitur MacBook Pro M5 Pro MacBook Pro M5 Max Pilihan Layar 14 inci & 16 inci 14 inci & 16 inci Konfigurasi CPU Hingga 18-Core (6 Super + 12 Performa) Hingga 18-Core (6 Super + 12 Performa) Fitur Unggulan GPU Neural Accelerator per Inti Neural Accelerator per Inti Penyimpanan Dasar 1 TB SSD 2 TB SSD Ketahanan Baterai Hingga 24 Jam Hingga 24 Jam Pilihan Warna Hitam Kosmik, Perak Hitam Kosmik, Perak

Ketersediaan di Indonesia

Meskipun Apple belum merinci harga resmi dalam Mata Uang Rupiah untuk pasar Indonesia, kedua perangkat ini dipastikan akan segera tersedia melalui distributor resmi dalam waktu dekat. MacBook Pro M5 Pro dan M5 Max diprediksi akan menjadi incaran utama bagi para profesional di bidang IT, desain grafis, dan riset AI di tanah air.