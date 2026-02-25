Berikut Rekomendasi Laptop Asus untuk Kuliah(freepik)

LAPTOP untuk kuliah adalah sebuah komputer portabel yang dirancang untuk membantu mahasiswa menyelesaikan berbagai tugas akademik, seperti mengetik makalah dan laporan, mengerjakan presentasi, mengakses materi kuliah online, browsing jurnal dan referensi dan mengikuti kelas daring atau meeting.

Laptop biasanya punya layar yang lebih besar daripada tablet atau HP, serta keyboard fisik yang memudahkan mengetik tugas panjang.

Berikut 6 Rekomendasi Laptop Asus untuk Kuliah

1. ASUS Vivobook 14 A1404

Pilihan serba bisa untuk tugas sekolah dan kuliah, ringan dan cukup cepat untuk mengetik tugas, browsing, dan aplikasi perkuliahan dasar.

2. Asus A416JAO‑FHD3201

Laptop dengan performa yang lebih kuat dari model entry level, pas buat multitasking ringan dan kuliah online.

3. Asus A416JAO VivoBook 14

Varian serupa yang punya SSD lebih besar untuk penyimpanan data tugas dan dokumen lebih lega.

4. ASUS A516EPO i7

Performa lebih tinggi cocok buat tugas kuliah yang lebih berat seperti pengolahan data, editing ringan, atau coding.

5. ASUS Vivobook Flip TN3402QA

Desain 2 in 1 layar dilipat, cocok buat yang ingin fleksibilitas antara laptop dan tablet, pas buat membaca PDF atau presentasi.

6. ASUS Chromebook Flip C213SA‑YS02

Pilihan unik jika kamu lebih banyak pakai Google Workspace atau aplikasi online, ringan, baterai tahan lama, ideal untuk tugas kuliah dasar.

Laptop untuk kuliah adalah alat penting yang membantu mahasiswa belajar, mengerjakan tugas, dan berkomunikasi dalam dunia akademik secara efisien. (Z-4)

