6 Rekomendasi Laptop Asus untuk Kuliah

LAPTOP untuk kuliah adalah sebuah komputer portabel yang dirancang untuk membantu mahasiswa menyelesaikan berbagai tugas akademik, seperti mengetik makalah dan laporan, mengerjakan presentasi, mengakses materi kuliah online, browsing jurnal dan referensi dan mengikuti kelas daring atau meeting.
Laptop biasanya punya layar yang lebih besar daripada tablet atau HP, serta keyboard fisik yang memudahkan mengetik tugas panjang.
Pilihan serba bisa untuk tugas sekolah dan kuliah, ringan dan cukup cepat untuk mengetik tugas, browsing, dan aplikasi perkuliahan dasar.
Laptop dengan performa yang lebih kuat dari model entry level, pas buat multitasking ringan dan kuliah online.
Varian serupa yang punya SSD lebih besar untuk penyimpanan data tugas dan dokumen lebih lega.
Performa lebih tinggi cocok buat tugas kuliah yang lebih berat seperti pengolahan data, editing ringan, atau coding.
Desain 2 in 1 layar dilipat, cocok buat yang ingin fleksibilitas antara laptop dan tablet, pas buat membaca PDF atau presentasi.
Pilihan unik jika kamu lebih banyak pakai Google Workspace atau aplikasi online, ringan, baterai tahan lama, ideal untuk tugas kuliah dasar.
Laptop untuk kuliah adalah alat penting yang membantu mahasiswa belajar, mengerjakan tugas, dan berkomunikasi dalam dunia akademik secara efisien. (Z-4)
Sumber: asus, erablue
Butuh laptop kuliah? Berikut rekomendasi laptop i5 mulai Rp5,3 juta, lengkap dengan performa cepat, penyimpanan lega, dan garansi resmi untuk mahasiswa.
Laptop ini sangat penting untuk mendukung pembelajaran dan tugas akademik secara efisien, fleksibel, dan praktis di mana saja.
Laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i7-14650HX Generasi ke-14 dan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU dengan VRAM 8GB.
Laptop ini biasanya memiliki performa yang cukup, ringan untuk dibawa, dan baterai yang tahan lama supaya siswa atau mahasiswa bisa produktif di sekolah, kampus
Dengan berat hanya sekitar 900 gram, laptop terbaru Asus ini akan jauh lebih ringan dibandingkan kompetitor utamanya di kelas ultrabook, seperti MacBook Air.
Laptop untuk pelajar juga sering dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik tugas, misalnya desain grafis, pemrograman, atau hanya tugas dasar dan browsing internet.
