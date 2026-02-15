COLORFUL Hadirkan Seri Laptop Gaming EVOL P15 dengan Kekuatan NVIDIA GeForce RTX Seri 50

Laptop COLORFUL EVOL P15. (MI/HO)

COLORFUL Technology Company Limited, produsen terkemuka komponen PC dan laptop gaming, resmi mengumumkan kehadiran lini laptop terbaru mereka, COLORFUL EVOL P15.

Peluncuran ini menjadi tonggak penting bagi lini EVOL karena kini telah dipersenjatai dengan kartu grafis generasi terbaru, NVIDIA GeForce RTX Seri 50.

Dirancang untuk memenuhi ekspektasi para gamer, kreator konten, hingga pengguna profesional, seri EVOL P15 mengusung filosofi desain industrial yang elegan dalam format ringkas 15,6 inci.

Laptop ini hadir dalam dua varian warna dan spesifikasi yang berbeda untuk memberikan pilihan bagi pengguna sesuai dengan kebutuhan performa mereka.

Performa Flagship: EVOL P15 Carbon Grey

Model tertinggi dari seri ini hadir dengan warna Carbon Grey yang futuristik. Laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i7-14650HX Generasi ke-14 dan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU dengan VRAM 8GB.

Untuk urusan visual, varian ini menawarkan layar panel IPS dengan resolusi QHD dan refresh rate 165Hz. Dengan cakupan warna 100% sRGB, layar ini menjamin reproduksi warna yang akurat dan pergerakan gambar yang sangat mulus, menjadikannya perangkat ideal untuk beban kerja kreatif yang berat maupun sesi gaming kompetitif.

Keseimbangan Optimal: EVOL P15 Cloud White

Sebagai alternatif, COLORFUL menawarkan varian Cloud White yang ditujukan bagi pengguna yang ingin memasuki ekosistem RTX Seri 50 dengan lebih efisien. Varian ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i5-13420H dan NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU yang juga dibekali VRAM 8GB.

Model ini menggunakan layar IPS Full HD (1080p) dengan refresh rate 144Hz. Meski lebih terjangkau, laptop ini tetap mempertahankan standar kualitas visual dengan cakupan warna 100% sRGB, memberikan keseimbangan antara produktivitas harian dan performa gaming.

Fitur Penunjang dan Sistem Pendingin

Kedua model EVOL P15 dilengkapi dengan teknologi Ice Cooling System 3.0. Sistem ini mengandalkan dua kipas dan empat heatpipe termal untuk memastikan suhu tetap terjaga dan performa tetap stabil meskipun laptop dipacu dalam intensitas tinggi.

Selain itu, seri ini sudah mendukung teknologi terbaru NVIDIA DLSS 4 untuk optimasi grafis yang lebih cerdas.

Dari sisi produktivitas, COLORFUL memberikan nilai tambah dengan menyertakan sistem operasi Windows 11 Home dan paket aplikasi WPS Office yang sudah terpasang secara bawaan.

Hal ini memungkinkan pengguna untuk langsung mengolah dokumen kerja yang kompatibel dengan format Microsoft Office segera setelah perangkat dinyalakan.

Seri COLORFUL EVOL P15 dijadwalkan meluncur secara global pada kuartal pertama 2026. Sebagai jaminan kualitas kepada pelanggan, setiap unit akan disertai dengan masa garansi selama 2 tahun. (Z-1)