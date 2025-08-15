Acer Luncurkan Laptop Gaming Terbaru, Nitro V15 RTX 5050

Laptop gaming Acer Nitro V15 RTX 5050(MI/HO)

DALAM rangka menyambut kampanye Acer Day 2025, Acer meluncurkan perangkat laptop gaming terbaru, dengan performa tinggi dan harga yang lebih terjangkau, melalui peluncuran Acer Nitro V15 RTX 5050.

Mengusung tagline Smooth Gameplay, Create Easy, Nitro V15 terbaru dirancang untuk berbagai segmen, termasuk essential gamers, pelajar STEM, dan kreator muda, yang menginginkan laptop dengan performa gahar, desain stylish, serta layar ultra-fluid untuk pengalaman gaming maupun multitasking yang lebih mulus.

Didukung dengan GPU terbaru NVIDIA GeForce RTX 5050, dengan kemampuan 421 AI TOPS, dan teknologi DLSS 4, serta multiframe generation untuk hasil render yang halus, tajam, dan realistis. GPU ini diklaim setara dengan RTX 4060 dalam benchmark sintetis, namun lebih efisien dan optimal di berbagai game populer.

Laptop gaming Acer Nitro V15 hadir dengan prosesor hingga Intel Core i7-13620H, dan panel 180Hz refresh rate tertinggi di kelasnya dan 100% sRGB yang memastikan visual lebih tajam dan akurat, ideal untuk bermain gim kompetitif maupun kebutuhan konten kreatif.

Selain performa, desain Nitro V15 juga menjadi daya tarik utama. Dengan cover bergaya Path of Victory dan backlit keyboard Amber Glow yang memukau, laptop ini memberikan identitas baru bagi pengguna yang ingin tampil beda.

Tidak hanya itu, laptop gaming ini juga dilengkapi baterai besar 76Wh, serta konektivitas Thunderbolt 4.0 untuk produktivitas dan transfer data yang lebih cepat. Laptop gaming ini juga hadir dengan sistem pendingin dual-fan dengan dual-intake dan dual-exhaust.

“Peluncuran Acer Nitro V15 merupakan wujud komitmen Acer dalam menghadirkan perangkat teknologi terbaru yang relevan dengan perkembangan kebutuhan AI, dipadukan dengan desain stylish dan build quality yang solid. Dilengkapi performa tinggi dan harga yang kompetitif, laptop gaming ini membuktikan bahwa siapa pun bisa menikmati pengalaman gaming terbaik dengan teknologi AI terbaru, tanpa batasan,” ujar Product Manager, Acer Indonesia Matius John Tirtawirya.

Fitur AI turut hadir pada laptop gaming Acer Nitro V15, seperti PurifiedVoice dan PurifiedView untuk komunikasi yang lebih jernih, serta tambahan aplikasi Planet9 ProClip untuk perekaman highlight otomatis dan GIMP & In-Game Overlay sebagai alat bantu grafis dan antarmuka visual saat bermain.

Semua ini disempurnakan dengan sistem kontrol NitroSense, yang memungkinkan pengguna mengatur performa dan suhu secara real time.

Laptop gaming Nitro V15 RTX 5050 kini sudah tersedia di jaringan ritel dan e-commerce resmi Acer mulai 14 Agustus 2025, dengan dua varian:

Intel® Core™ i7 13620H + RTX 5050 (16GB/512GB) – Rp 19.399.000

Intel® Core™ i5 13420H + RTX 5050 (16GB/512GB) – Rp 17.399.000

Nikmati penawaran menarik selama Acer Day 2025, dengan mendapatkan voucher Adidas sebesar Rp500 ribu untuk setiap pembelian laptop gaming Acer, seri Nitro.

Seluruh pembelian laptop Acer sudah termasuk Office Home 2024 full license untuk lifetime usage, dan promo menarik berupa garansi ekstra yang terdiri dari 3 tahun garansi spare part, 3 tahun garansi servis dan 1 tahun Acer Accidental Damage Protection (AADP) dan Gratis Adobe Complementary Offers (Adobe Express Premium, Photography Plan (Lightroom/Photoshop) selama 2 bulan berlangganan. (Z-1)