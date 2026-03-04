Berikut Rekomendasi Laptop Acer untuk Mahasiswa(freepik)

LAPTOP untuk mahasiswa adalah komputer portabel yang digunakan oleh pelajar perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan akademik seperti mengetik tugas, presentasi, riset, kuliah online, serta penggunaan aplikasi belajar dan produktivitas sehari-hari.

Laptop ini sangat penting untuk mendukung pembelajaran dan tugas akademik secara efisien, fleksibel, dan praktis di mana saja.

Berikut 6 Rekomendasi Laptop Acer untuk Mahasiswa

1. Acer Aspire 5 A515-45

Pilihan seimbang untuk mahasiswa, kuat untuk tugas kuliah seperti Office, browsing, dan kuliah online. Harganya terjangkau dan performanya stabil buat kebutuhan sehari-hari.

2. Acer Aspire 5 A515-58P

Versi lain dari Aspire 5 dengan spesifikasi Intel Core i5 plus grafis yang lebih baik, cocok kalau kamu butuh tenaga ekstra untuk multitasking, presentasi, atau editing ringan.

3. Acer Aspire GO 14 I3

Pilihan ringan dan portabel buat mahasiswa yang fokus ke tugas dasar seperti mengetik, browsing, dan video call. Bobotnya ringan dan harganya ramah di kantong.

4. Acer Aspire Go 14 Ultra 7

Versi lebih kuat dengan prosesor modern yang cocok buat tugas kuliah, presentasi, dan penggunaan multimedia berat. Baterai biasanya tahan lama untuk kuliah seharian.

5. Acer Aspire Lite 16

Cocok buat mahasiswa yang ingin performa RAM besar dan penyimpanan cepat untuk multitasking intensif atau simpan banyak data tugas dan proyek.

6. Acer Swift 14 AI 2024

Laptop yang ringan, tipis, dan performanya sangat baik untuk produktivitas tinggi, ideal kalau kamu ingin tampil profesional dan tetap punya tenaga ekstra untuk tugas berat atau pemrosesan konten.

Untuk memilih laptop bagi mahasiswa, pilih laptop ringan supaya mudah dibawa kuliah, kapasitas baterai, RAM dan penyimpanan besar, serta prosesor lebih tinggi akan membantu tugas berat seperti editing gambar atau video. (Z-4)

