Berikut Rekomendasi Merek Laptop Terbaik 2026

LAPTOP adalah komputer pribadi yang mudah dibawa ke mana-mana dan memiliki semua komponen utama dalam satu perangkat, seperti layar, keyboard, touchpad, dan baterai.

Laptop dirancang sebagai pengganti komputer desktop, tetapi lebih praktis karena bisa digunakan di berbagai tempat tanpa harus selalu terhubung ke listrik.

Berikut 6 Rekomendasi Merek Laptop Terbaik 2026

1. Apple

Terkenal dengan seri MacBook Air dan Pro. Memiliki performa sangat kencang dengan chip terbaru, baterai awet dan desain premium. Bahkan mendominasi pasar dengan lebih dari 50% pendapatan laptop global 2026.

2. HP

Cocok untuk pelajar hingga profesional. Banyak pilihan dari murah sampai premium, seri populernya ada Pavilion, Envy, Omen.

3. Lenovo

Dikenal dengan seri ThinkPad dan IdeaPad. Laptop ini tahan lama dan cocok untuk kerja, serta value for money tinggi.

4. Dell

Seri XPS terkenal premium dan elegan, performa stabil untuk kerja berat. Cocok untuk bisnis dan profesional.

5. ASUS

Banyak pilihan mulai dari ZenBook, VivoBook, ROG. Cocok untuk gaming dan kreator, serta memiliki inovasi layar OLED semakin populer.

6. Acer

Harga lebih terjangkau. Cocok untuk pelajar dan penggunaan harian, seri Aspire dan Swift cukup populer.

Brand seperti Apple, HP, dan Lenovo menjadi tiga besar penjualan laptop global 2026, beberapa brand seperti LG juga unggul dalam keandalan dan baterai. (Z-4)

Sumber: pcmag, carisinyal