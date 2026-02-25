Menyambut Ramadan dengan Lebih Terorganisir: OpenAI Bagikan Panduan Praktis

Logo ChatGPT(Ist)

DI bulan suci Ramadan, perubahan rutinitas harian sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang. Aktivitas yang padat, ditambah dengan perubahan pola makan dan istirahat, menuntut manajemen waktu serta prioritas yang lebih baik agar ibadah dan kegiatan sehari-hari tetap berjalan seimbang.

Menanggapi hal tersebut, OpenAI meluncurkan serangkaian panduan berupa prompt praktis yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola keseharian mereka agar tetap terarah selama bulan Ramadan.

Panduan ini mencakup empat aspek utama kehidupan yang sering menjadi perhatian masyarakat.

Pertama, persiapan menu Ramadan. OpenAI menyediakan prompt untuk membantu pengguna.

"Rencanakan menu sahur sederhana untuk [jumlah orang] selama [jumlah hari] hari ke depan dengan fokus pada persiapan yang cepat, memasak dengan mudah, dan makanan yang ramah bagi tubuh. Berikan estimasi waktu persiapan untuk tiap menu."

Kedua, rencana keuangan. Pengguna dapat menggunakan panduan untuk mengatur anggaran.

"Buat rencana pengeluaran mingguan sederhana untuk mengelola biaya selama Ramadan dan Lebaran, lengkap dengan kategori pengeluaran dan estimasi alokasi persentase-nya."

Ketiga, aspek refleksi diri. OpenAI menyediakan prompt untuk kebutuhan spiritual:

"Berikan pertanyaan yang bermakna untuk membantu saya merefleksikan satu kebiasaan yang ingin saya perbaiki selama Ramadan, serta mengapa hal tersebut penting bagi pertumbuhan spiritual dan pribadi saya."

Terakhir, manajemen waktu dan energi terkait mudik. Pengguna dapat merencanakan perjalanan dengan prompt: "Bantu saya merencanakan perjalanan mudik Lebaran, termasuk daftar barang bawaan serta tips pengaturan waktu perjalanan dari [asal] ke [tujuan]."

Langkah ini menegaskan peran teknologi sebagai asisten praktis di tengah tantangan gaya hidup modern.

Dengan bantuan AI, diharapkan masyarakat dapat menjalani bulan Ramadan dengan lebih tenang dan terencana.

OpenAI juga mengajak masyarakat untuk berbagi momen Ramadan dengan menggunakan tagar #ChatGPTTemanPraktisRamadan.

Melalui inisiatif ini, teknologi diharapkan mampu menjadi pendamping yang relevan dalam menjalani ibadah dan tradisi sepanjang bulan suci. (Z-1)