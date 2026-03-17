Tips Mudik Aman dan Nyaman bagi Penderita GERD di Masa Puasa

TRADISI mudik atau kembali ke kampung halaman menjadi momen yang dinanti masyarakat Indonesia menjelang Lebaran. Namun, bagi penderita Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), perjalanan jauh saat masih menjalankan ibadah puasa bisa menjadi tantangan fisik yang berat. Perubahan jam makan, kelelahan, hingga stres di perjalanan sering kali memicu naiknya asam lambung.
GERD adalah gangguan pencernaan ketika cairan asam lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan iritasi.
Penderitanya biasanya merasakan sensasi panas terbakar di dada (heartburn), rasa asam atau pahit di mulut, mual, hingga sesak napas.
Di tengah perjalanan mudik, kekambuhan ini sering dipicu oleh kebiasaan makan yang terburu-buru saat sahur atau buka, konsumsi makanan pedas dan berlemak, hingga posisi duduk yang terlalu lama sehingga menekan area perut.
Jika gejala menyerang saat Anda sedang mengemudi atau berada di transportasi umum, jangan panik. Lakukan langkah-langkah berikut:
Apabila nyeri ulu hati sangat hebat disertai muntah, penderita disarankan untuk tidak memaksakan puasa. Segerakan berbuka dengan air hangat dan konsumsi obat jika diperlukan.
Agar ibadah puasa dan perjalanan mudik tetap lancar, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Gastroenterologi Hepatologi
RS Pondok Indah – Pondok Indah Dr. dr. Hasan Maulahela, Sp. P.D, Subsp. G.E.H. (K), menyarankan beberapa kiat:
Jika kekambuhan tetap sering terjadi meski pola makan sudah dijaga, pemeriksaan lebih dalam seperti endoskopi (gastroskopi) sangat dianjurkan.
Prosedur ini menggunakan kamera kecil untuk melihat langsung kondisi lambung dan kerongkongan guna mendeteksi adanya luka atau peradangan.
Bagi yang ingin melakukan endoskopi saat Ramadan, prosedur ini tetap dapat dilakukan dengan perencanaan jadwal yang tepat bersama dokter, baik di pagi hari maupun setelah berbuka puasa.
Dengan diagnosis yang akurat, penanganan GERD dapat dilakukan secara lebih efektif melalui terapi obat maupun modifikasi gaya hidup. (Z-1)
