Pasukan Oranye di Kota Padang tidak Libur selama Lebaran

Pasukan oranye Pemkot Padang tidak libur Lebaran untuk menjaga kebersihan lingkungan kota.(MI/Yose Hendra)

LEBARAN sudah di ambang mata. Di saat warga berlibur, 'Pasukan Oranye' (petugas kebersihan) pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang justru sebaliknya. Mereka tetap bekerja alias tanpa libur saat lebaran.

Hal itu ditegaskan langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fadelan Fitra Masta saat rapat bulanan di lingkungan Pemko Padang secara daring, Senin (16/3). Fadelan menegaskan pihaknya akan selalu menyiagakan petugas sejak lebaran hingga libur lebaran usai.

“Iya, ‘Pasukan Oranye’ tidak ada libur selama Lebaran,” ujarnya.

Fadelan mengatakan, sebanyak 1.176 pasukan oranye akan bertugas pada saat lebaran dan libur lebaran. Selain itu, 478 operator LPS juga tetap bekerja tanpa libur selama lebaran.

“Petugas LPS hanya libur mengambil sampah ke rumah-rumah pada saat 1 Syawal, karena pada hari itu, petugas LPS ditugaskan untuk membersihkan area masjid dan lapangan yang digunakan untuk salat Ied,” ungkap Kepala DLH.

Petugas kebersihan DLH akan tetap melakukan penyapuan pada saat Hari Raya. Pada pagi hari sebelum salat Ied, tim penyapuan akan terus bekerja. Begitu halnya setelah salat Ied selesai, Tim Sisir akan berjalan membersihkan lokasi tertentu.

“Diperkirakan kenaikan jumlah timbulan sampah pada lebaran kali ini mencapai 15 hingga 20 persen,” sebut Fadelan.

Fadelan memprediksi, kenaikan jumlah timbulan sampah ini terdapat di kawasan-kawasan wisata, tempat kuliner, maupun di tempat keramaian. Sampah itu akan diambil oleh 'Pasukan Oranye' untuk kemudian dibawa ke TPA. (YH/E-4)