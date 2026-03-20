Pemko Padang Serahkan Bingkisan Lebaran untuk Penjaga Perlintasan Kereta Api

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PEMERINTAH Kota Padang melalui Dinas Perhubungan memberikan apresiasi khusus kepada para petugas penjaga perlintasan sebidang kereta api dalam acara silaturahmi yang digelar di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (19/3).

Kegiatan ini ditandai dengan penyerahan paket bingkisan (parsel) Lebaran sebagai bentuk terima kasih atas dedikasi para petugas yang menjadi garda terdepan keselamatan transportasi di Kota Padang.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Padang, Ances Kurniawan, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya terhadap para petugas yang telah mengabdi demi keselamatan warga.

Menurutnya, keberadaan mereka sangat signifikan dalam menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api.

"Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah kita kalah dengan kondisi fisik kita, karena keselamatan warga di perlintasan ada di tangan saudara-saudara sekalian. Tanpa bantuan kawan-kawan, potensi kejadian yang tidak diinginkan akan sangat besar," ujar Ances Kurniawan di hadapan para petugas.

Ances juga memaparkan bahwa Pemerintah Kota Padang terus berkomitmen menjaga eksistensi para penjaga perlintasan ini. Hal tersebut dibuktikan dengan koordinasi intensif yang dilakukan Pemko bersama Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) pada Januari lalu untuk memastikan keberlanjutan dukungan bagi para petugas di lapangan.

Meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, Ances menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari jalan terbaik agar alokasi anggaran tetap tersedia demi mempertahankan peran vital mereka di wilayah Kota Padang.

Pemberian parsel menjelang Hari Raya Idulfitri tahun ini disebut Ances sebagai "kado" atau oleh-oleh dari pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa nilai dari bingkisan tersebut adalah simbol rasa syukur dan keikhlasan pemerintah atas kerja keras para petugas selama ini.

"Ini adalah bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih bagi Bapak dan Ibu semua. Mohon jangan dilihat dari nilainya, tetapi lihatlah nilai keikhlasan dari Pemerintah Kota Padang sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kawan-kawan semua," tambahnya. (H-2)