KAI Divre I Sumut Diskon Tiket Eksekutif 20 Persen untuk Arus Balik

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara memberikan potongan harga tiket sebesar 20% untuk keberangkatan periode 25 Maret hingga 1 April 2026. Langkah ini diambil untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa arus balik Lebaran.
Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumut, Anwar Yuli Prastyo, mengungkapkan bahwa promo ini menyasar layanan kelas eksekutif pada KA Sribilah Utama relasi Stasiun Medan menuju Stasiun Tebingtinggi, Kisaran, hingga Rantauprapat.
Melalui diskon ini, tarif tiket kelas eksekutif turun menjadi Rp200.000 dari harga normal Rp250.000.
"Promo Silaturahmi ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat selama masa arus balik, sekaligus bentuk dukungan KAI terhadap kebijakan pemerintah yang menerapkan mekanisme Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) bagi sejumlah instansi pascalibur Lebaran," ujar Anwar di Medan, Rabu (25/3).
Adapun jadwal keberangkatan yang mendapatkan potongan harga dari Stasiun Medan adalah pukul 09.05 WIB, 15.50 WIB, dan 23.00 WIB.
Perlu dicatat bahwa promo ini hanya berlaku untuk keberangkatan dari Stasiun Medan dan tidak berlaku untuk arah sebaliknya (Rantauprapat-Medan).
Anwar menegaskan tidak ada kuota khusus dalam program ini. Selama persediaan tiket masih tersedia, masyarakat dapat langsung memanfaatkan potongan harga tersebut melalui kanal penjualan resmi KAI.
Berdasarkan data KAI Divre I Sumut, volume pelanggan pada puncak arus balik mencapai 12.939 orang dalam satu hari. Secara akumulatif, sejak 11 Maret (H-10) hingga 25 Maret (H+3), KAI Divre I Sumut telah melayani total 143.153 pelanggan.
Hingga saat ini, KA Putri Deli tetap menjadi pilihan favorit penumpang selama masa angkutan Lebaran 2026, disusul oleh KA Sribilah Utama dan KA Siantar Ekspres.
"KAI Divre I Sumatera Utara mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini guna mengatur kembali perjalanan mereka dengan lebih ekonomis dan nyaman. KAI berkomitmen penuh memastikan setiap perjalanan tetap aman dan tepat waktu hingga masa angkutan Lebaran berakhir," tutup Anwar. (Ant/Z-1)
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran periode 22 Maret hingga 25 Maret 2026 pukul 14.00 WIB (H hingga H+3), jumlah penumpang yang kembali ke Jawa baru mencapai 36,4% dari total pemudik.
