Arus Balik Lebaran 2026: 1,7 Juta Kendaraan Mulai Padati Jabotabek

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 1.702.500 kendaraan telah kembali ke wilayah Jabotabek pada periode H-10 hingga H+2 Idul Fitri 1447 H (11-23 Maret 2026).
Angka ini merupakan akumulasi arus lalu lintas dari empat gerbang tol (GT) utama, yakni GT Cikampek Utama, GT Kalihurip Utama, GT Cikupa, dan GT Ciawi.
Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A Purwantono, menjelaskan bahwa jumlah tersebut baru mencapai 50,16% dari total proyeksi 3,39 juta kendaraan yang diperkirakan akan kembali ke Jabotabek hingga 31 Maret mendatang.
Berdasarkan data distribusi, mayoritas kendaraan berasal dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), disusul dari arah Barat (Merak) dan Selatan (Puncak):
Meskipun secara akumulatif periode H-10 hingga H+2 masih berada di bawah angka normal, lonjakan signifikan mulai terlihat pada Senin, 23 Maret 2026 (H+2).
Tercatat 225.293 kendaraan kembali ke Jabotabek, naik 73,7% dari lalu lintas normal. Lonjakan tertinggi terjadi di GT Cikampek Utama yang mencapai 197,7 persen di atas volume normal.
Rivan memprediksi tren peningkatan volume kendaraan akan terus berlanjut.
“Arus lalu lintas kendaraan diperkirakan terus meningkat, terutama pada periode puncak arus balik tanggal 24, 28, dan 29 Maret 2026,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi kepadatan, Jasa Marga telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, di antaranya:
Masyarakat yang memiliki fleksibilitas waktu disarankan untuk memanfaatkan periode Work From Anywhere (WFA) pada 25-27 Maret 2026 untuk melakukan perjalanan kembali guna menghindari puncak kepadatan.
“Kami mengimbau kepada pengguna jalan untuk dapat mempersiapkan perjalanan dengan matang pada periode arus balik ini, di antaranya dengan memastikan kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima sebelum melakukan perjalanan dan mematuhi aturan lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Untuk memperoleh informasi lalu lintas dan membantu perencanaan perjalanan, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Travoy dan menghubungi Call Center Jasa Marga di nomor 133,” jelas Rivan.
Ia berharap melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, arus balik tahun ini dapat berjalan aman, nyaman, dan lancar. (Ant/Z-1)
Berdasarkan data PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) hingga pukul 23.46 WIB, tercatat sebanyak 85.453 kendaraan telah melintasi GT Cikatama menuju arah Jakarta.
