Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
VOLUME lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama), Karawang, Jawa Barat, terpantau melonjak tajam pada Selasa (24/3) malam. Gelombang kendaraan dari arah Timur menuju Jakarta ini menandai dimulainya puncak arus balik Lebaran 2026.
Berdasarkan data PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) hingga pukul 23.46 WIB, tercatat sebanyak 85.453 kendaraan telah melintasi GT Cikatama menuju arah Jakarta.
Angka ini meningkat signifikan dibandingkan total kendaraan pada Senin (23/3) yang mencapai 75 ribu kendaraan dalam tiga shift.
Vice President Corporate Secretary and Legal PT JTT, Ria Marlinda Paalo, menjelaskan bahwa lonjakan volume kendaraan dari arah Semarang (GT Kalikangkung) mulai terasa signifikan sejak pukul 20.00 WIB.
“Karena memang melihat saat ini sudah naik untuk volume lalu lintasnya, kita perhatikan tadi sekitar jam 8-9 malam itu sudah 70 ribu kendaraan. Jadi, memang sudah cukup tinggi. Kami terus pantau sampai selesai shift 3, itu berarti besok jam 5 pagi,” kata Ria saat ditemui di Kantor GT Cikatama, Selasa (24/3) malam.
Menanggapi lonjakan tersebut, Jasa Marga melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengurai kepadatan:
“Jadi, kami memastikan bahwa seluruh pengguna jalan tidak terhambat oleh adanya antrean masuk ke rest area. Oleh karena itu, kami mengimbau pengguna jalan untuk dapat mempersiapkan dulu perjalanannya,” pungkas Ria. (Ant/Z-1)
Jumlah tersebut baru mencapai 50,16% dari total proyeksi 3,39 juta kendaraan yang diperkirakan akan kembali ke Jabotabek hingga 31 Maret mendatang.
