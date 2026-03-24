Lebaran, Harga Daun Seledri di Bangka Melambung Hingga Rp350 Ribu per Kilogram

Ilustrasi(ANTARA/ARNAS PADDA)

HARGA daun seledri atau dikenal warga daun sop melonjak tajam hingga Rp350 ribu per kilogram dalam sepekan terakhir.

Daun dalam golongan sayuran ini, banyak sekali di butuhkan warga untuk campuran sop, bakso, tekwan dan menu berkuah lainya.

Tak heran menjelang lebaran hingga lebaran ke 4 permintaan terhadap Daun sop atau seledri, tersebut melonjak tajam.

Rahmat, salah satu pedagang sayur mengatakan, melonjaknya harga daun sop ini sudah terjadi sejak sepekan sebelum lebaran hingga saat ini.

"Sebelum lebaran harga daun sop sempat Rp40 ribu per ons, atau sekitar Rp400 ribu per kilogram, Namun H+2 Lebaran turun menjadi Rp35 ribu per ons atau Rp350 ribu per kilogram,"kata Rahmat.

Kenaikan harga ini menurutnya karena tingginya permintaan sementara stoknya minim sekali. "Susah sih daun sop ini, karena gak banyak yang tanam, makanya stok minim, sementara permintaan tinggi," ujarnya.

Momen lebaran di sebutkannya daun sop yang merupakan sayuran ini, di butuhkan untuk campuran semua menu lebaran yang berkuah, khusus sop, bakso dan tekwan.

Menurutnya kendati permintaan tinggi saat lebaran, namun masyarakat hanya membeli daun sop per ons. "Jarang yang beli per kilo, rata-rata per ons,"ucap dia.(H-2)