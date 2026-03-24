Penyakit yang Sering Muncul Seminggu Setelah Lebaran

GURU Besar Ilmu Penyakit Dalam Konsultan Gastroenterologi-Hepatologi FKUI-RSCM, Prof Ari Fahrial Syam mengungkapkan terdapat beberapa penyakit yang sering muncul bebebrapa hari setelah lebaran.

"Jadi ada beberapa penyakit-penyakit yang bisa muncul diare, GERD, kolik abdomen (nyeri perut hebat) dan vertigo selama minggu-minggu pertama di hari lebaran ini," kata Prof Ari saat dihubungi, Selasa (24/3).

Rata-rata penyakit tersebut muncul karena saat lebaran banyak mengonsumsi makanan yang bersantan dan berlemak tinggi.

Kemudian juga di dalam masa-masa lebaran masyarakat saling berinteraksi dengan banyak orang dengan bersalam dan kontak fisik lainnya. Maka jika ada yang sedang sakit flu bisa menular.

"Di satu sisi juga makanan-makanan yang terlalu manis dan goreng-gorengan juga bisa merangsang tenggorokan kita sehingga menimbulkan batuk dan pilek," ujar dia.

Kemudian saat ini pemerintah dan masyarakat jiga mewaspadai penyakit campak. Di sebagian daerah kasua campak yang cukup tinggi maka harus diperhatikan sekali karena bisa saja anak-anak tertular.

"Terakhir kita juga tahu bahwa ketika kita terlalu capek kurang tidur bisa mendorong terjadinya vertigo. Penyakit itu pun bisa dicetuskan oleh asam lambung yang meningkat," pungkasnya. (H-4)