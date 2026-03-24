Arus Balik Lebaran 2026, Menhub Minta Truk Sumbu 3 Patuhi Pembatasan

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
MENTERI Perhubungan Dudy Purwagandhi memperingatkan pengusaha angkutan logistik untuk mematuhi aturan pembatasan operasional kendaraan barang jelang puncak arus balik Lebaran 2026.
Berdasarkan prediksi, gelombang puncak arus balik akan terjadi dalam tiga tahap, yakni pada 24, 25, dan 27 Maret 2026. Dudy menegaskan bahwa sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB), kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih dilarang beroperasi sementara pada periode 13–29 Maret 2026.
“Kami menyerukan para pengusaha angkutan logistik tetap mematuhi ketentuan pembatasan operasional. Langkah ini sangat penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan seluruh pengguna jalan di masa arus balik,” ujar Dudy melalui keterangannya, Selasa (24/3).
Dudy menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri yang konsisten melakukan pengawasan di lapangan. Sinergi antara regulator dan penegak hukum dianggap menjadi kunci suksesnya pengelolaan mobilitas masyarakat tahun ini.
Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono mengungkapkan fakta bahwa masih ditemukan truk sumbu tiga yang nekat melintas di jalan tol meski masa pembatasan telah berlaku. Ia pun meminta para pengendara untuk disiplin, terutama saat pemberlakuan rekayasa lalu lintas.
“Kami mengajak masyarakat menjaga ketertiban, mematuhi rambu, dan mengutamakan keselamatan. Sangat penting untuk tidak menggunakan bahu jalan kanan saat pemberlakuan sistem one way,” tegas Rivan.
Untuk meminimalkan kepadatan, Dudy mengimbau masyarakat yang akan kembali dari kampung halaman agar merencanakan waktu keberangkatan dengan bijak.
Warga diminta menghindari tanggal-tanggal puncak arus balik agar distribusi kendaraan lebih tersebar dan perjalanan lebih nyaman.
"Pemerintah bersama pemangku kepentingan terus melakukan pemantauan dinamis di berbagai simpul transportasi. Kami berharap masyarakat mengikuti arahan petugas di lapangan agar perjalanan berlangsung tertib dan selamat," pungkas Dudy. (E-4)
