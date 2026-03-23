Headline
Halal Bi Halal Milik Semua

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Apul Iskandar Sianturi
23/3/2026 12:31
Arus Balik Lebaran, 11 Ribu Penumpang Tiba di Stasiun Medan dalam 3 Hari
Sebanyak 11.732 penumpang tiba di Stasiun Medan selama arus balik Lebaran. KAI Sumut memprediksi puncak kepadatan terjadi pada 24 Maret 2026.(MI/Apul)

PT Kereta Api Indonesia  Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat sebanyak 11.732 penumpang telah tiba di Stasiun Medan, selama periode tiga hari arus balik Lebaran 1447 H, terhitung sejak 21 hingga 23 Maret 2026.

Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan pergerakan penumpang yang kembali ke Kota Medan mulai menunjukkan peningkatan signifikan sejak hari kedua Lebaran.

“Arus balik menggunakan kereta api di Sumatera Utara sudah terlihat sejak hari pertama Lebaran. Masyarakat mulai kembali ke Medan setelah merayakan Idulfitri di kampung halaman,” kata Anwar, Senin (23/3). 

Selain angka kedatangan, volume keberangkatan di wilayah Divre I Sumatera Utara juga terpantau masih tinggi. Pada 22 Maret 2026 saja, tercatat sebanyak 11.830 pelanggan menggunakan jasa kereta api untuk berbagai relasi.

Anwar memprediksi puncak kepadatan arus balik akan terjadi pada Selasa (24/3). Hal ini bertepatan dengan hari terakhir masa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.

“Selasa (24/3) diperkirakan menjadi puncak arus balik karena perkantoran dan pertokoan mulai kembali beraktivitas normal pada hari berikutnya. Banyak masyarakat memanfaatkan momen terakhir libur untuk menempuh perjalanan pulang,” jelasnya.

Berdasarkan data terkini, total penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 di wilayah Divre I Sumatera Utara telah mencapai 161.712 tiket. Jumlah tersebut mencakup sekitar 67% dari total kapasitas 241.848 tempat duduk yang disediakan untuk periode perjalanan 11 Maret hingga 1 April 2026.

Guna menjaga kenyamanan penumpang di tengah meningkatnya volume pengguna jasa, KAI Divre I Sumatera Utara memastikan seluruh fasilitas operasional dan pelayanan di stasiun maupun di atas kereta api berfungsi secara optimal.

“KAI Divre I Sumatera Utara berfokus memastikan mobilitas masyarakat selama masa arus balik ini tetap berjalan lancar dengan mengedepankan aspek keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan,” kata Anwar. (Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved