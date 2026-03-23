Arus Balik Lebaran, 11 Ribu Penumpang Tiba di Stasiun Medan dalam 3 Hari

Sebanyak 11.732 penumpang tiba di Stasiun Medan selama arus balik Lebaran. KAI Sumut memprediksi puncak kepadatan terjadi pada 24 Maret 2026.

PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat sebanyak 11.732 penumpang telah tiba di Stasiun Medan, selama periode tiga hari arus balik Lebaran 1447 H, terhitung sejak 21 hingga 23 Maret 2026.

Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan pergerakan penumpang yang kembali ke Kota Medan mulai menunjukkan peningkatan signifikan sejak hari kedua Lebaran.

“Arus balik menggunakan kereta api di Sumatera Utara sudah terlihat sejak hari pertama Lebaran. Masyarakat mulai kembali ke Medan setelah merayakan Idulfitri di kampung halaman,” kata Anwar, Senin (23/3).

Selain angka kedatangan, volume keberangkatan di wilayah Divre I Sumatera Utara juga terpantau masih tinggi. Pada 22 Maret 2026 saja, tercatat sebanyak 11.830 pelanggan menggunakan jasa kereta api untuk berbagai relasi.

Anwar memprediksi puncak kepadatan arus balik akan terjadi pada Selasa (24/3). Hal ini bertepatan dengan hari terakhir masa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.

“Selasa (24/3) diperkirakan menjadi puncak arus balik karena perkantoran dan pertokoan mulai kembali beraktivitas normal pada hari berikutnya. Banyak masyarakat memanfaatkan momen terakhir libur untuk menempuh perjalanan pulang,” jelasnya.

Berdasarkan data terkini, total penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 di wilayah Divre I Sumatera Utara telah mencapai 161.712 tiket. Jumlah tersebut mencakup sekitar 67% dari total kapasitas 241.848 tempat duduk yang disediakan untuk periode perjalanan 11 Maret hingga 1 April 2026.

Guna menjaga kenyamanan penumpang di tengah meningkatnya volume pengguna jasa, KAI Divre I Sumatera Utara memastikan seluruh fasilitas operasional dan pelayanan di stasiun maupun di atas kereta api berfungsi secara optimal.

“KAI Divre I Sumatera Utara berfokus memastikan mobilitas masyarakat selama masa arus balik ini tetap berjalan lancar dengan mengedepankan aspek keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan,” kata Anwar. (Z-2)