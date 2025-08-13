Semarakkan HUT ke-80 RI, KAI Divre I Sumut Pasang Atribut Merah Putih di Stasiun Medan

Headline
Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara memasang berbagai atribut bertema kemerdekaan di Stasiun Medan dan pada lokomotif kereta api.
Di area Stasiun Medan, KAI Divre I Sumut memasang umbul-umbul merah putih serta gate bernuansa HUT RI di hall stasiun. Sementara itu, bendera merah putih dipasang di bagian depan lokomotif sebagai simbol semangat perjuangan dan kecintaan terhadap Tanah Air.
Manager Humas KAI Divre I Sumut, M. As’ad Habibuddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/8) menyampaikan bahwa pemasangan atribut ini merupakan bagian dari upaya KAI untuk ikut serta memeriahkan bulan kemerdekaan sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan pegawai dan masyarakat pengguna kereta api.
“Melalui pemasangan atribut ini, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memaknai kemerdekaan, menghormati jasa para pahlawan, dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Momentum ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus berkontribusi dalam pembangunan, termasuk melalui pelayanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu,” ujar As’ad.
As’ad menambahkan, pemasangan bendera merah putih di lokomotif akan dilakukan sepanjang bulan Agustus 2025. Atribut kemerdekaan di Stasiun Medan juga diharapkan dapat menjadi spot menarik bagi penumpang untuk berfoto sekaligus memperkuat semangat kebersamaan.
“KAI mengucapkan Selamat HUT ke-80 Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan terus menginspirasi kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata As’ad. (H-1)
