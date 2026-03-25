One Way Tol Cipali Resmi Berakhir Jalur Arus Balik Jakarta Kembali Normal

 Gana Buana
25/3/2026 22:14
One Way Tol Cipali Resmi Berakhir.(Dok. Jasa Marga)

Astra Tol Cipali bersama pihak kepolisian resmi menghentikan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way arah Jakarta di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada Rabu (25/3) petang. Penghentian diskresi kepolisian ini menandai kembalinya arus lalu lintas ke kondisi normal dua arah.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, menyatakan bahwa skema one way yang sebelumnya diberlakukan dari KM 263 (Tol Pejagan-Pemalang) hingga KM 70 (Tol Jakarta-Cikampek) resmi ditutup pada pukul 17.50 WIB.

Volume Kendaraan Arus Balik Menurun

Keputusan normalisasi jalur ini didasari oleh data lalu lintas yang menunjukkan penurunan volume kendaraan. Berdasarkan catatan periode pukul 00.00 WIB hingga 17.00 WIB, sebanyak 67 ribu kendaraan melintasi Tol Cipali menuju Jakarta.

Angka tersebut terpantau lebih rendah sekitar 10 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya. Kondisi lalu lintas di sepanjang ruas Cipali pun dilaporkan dalam status ramai lancar.

Sebelum jalur dibuka kembali untuk dua arah, petugas telah melakukan proses sterilisasi jalur arah Cirebon serta seluruh rest area di sepanjang ruas Tol Cipali sejak pukul 15.30 WIB guna memastikan keamanan pengguna jalan dari arah Jakarta.

Astra Tol Cipali mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan, menjaga jarak aman antar-kendaraan, dan wajib mematuhi arahan petugas di lapangan selama masa normalisasi rekayasa lalu lintas.

Kampanye Mudik Minim Sampah

Selain fokus pada kelancaran arus, Astra Tol Cipali juga menggencarkan edukasi lingkungan bagi para pemudik. Melalui kampanye “Pilah-Pilih Sampah” di sejumlah rest area, pengelola berupaya menekan jumlah sampah selama masa Lebaran 2026.

Ardam menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan jalur mudik. Program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan "Mudik Minim Sampah" di seluruh jalur transpotasi nasional.

“Kami mengajak para pemudik untuk ikut menjaga kebersihan jalur mudik dengan cara sederhana, yakni membuang sampah sesuai kategorinya,” tutup Ardam. (Z-10)



Editor : Gana Buana
