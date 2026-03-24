Puncak Arus Balik Lebaran 2026 di Tol Trans Jawa, Sejumlah Skema Disiapkan Antisipasi Kemacetan

Sejak Selasa (24/3) pagi ribuan kendaraan arus balik sudah melintas di ruas Tol Trans Jawa keluar dari Gerbang Tol Kalikangkung Semarang.(Akhmad Safuan/MI)

LONJAKAN arus kendaraan sempat terjadi ada Senin (23/3) malam di ruas tol Solo-Semarang, puncak arus balik lebaran 2026 diprediksikan terjadi hari ini Selasa (24/3) di jalan Tol Trans Jawa, jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Sejumlah skema mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan arus balik seperti one way, sistem buka tutup hingga pengalihan arus kendaraan disiapkan untuk kelancaran lalu lintas.

Pada Senin (23/3) malam, di ruas Jalan Tol Trans Jawa yakni Solo-Semarang mengalami lonjakan kendaraan yang melintas, sehingga sebagai antisipasi kemacetan di jalan bebas hambatan tersebut dilakukan one way lokal mulai Gerbang Tol Salatiga, Gerbang Tol Banyumanik hingga Gerbang Tol Kalikangkung.

"Mulai pukul 21.00 WIB, terjadi lonjakan kendaraan melintas di tol ini, kami langsung lakuhan gerak cepat dengan melaksanakan one way lokal," kata Kepala Polres Semarang AKBP Ratna Quratul Ainy Selasa (24/3) pagi.

Baca juga : Jalur Arteri Gentong Macet 10 Km pada H+2 Lebaran 2026, Polisi Terapkan One Way

Menurut Ratna Quratul Ainy selain melaksanakan skema one way lokal sebagai antisipasi kemacetan lalulintas akibat melonjaknya kendaraan arus balik, juga disiagakan penuh ratusan petugas gabungan untuk melakukan sistem buka tutup di rest area.

"Kepadatan juga terjadi di Jalan Nasional Salatiga-Semarang, tapi tidak sampai dilakukan pengalihan arus," tambahnya.

Lonjakan jumlah kendaraan arus balik juga terpantau di ruas Jalan Tol Trans Jawa Semarang-Batang-Pemalang-Penjagan pada Senin (23/3) malam, meskipun tidak sampai mengalami kemacetan lalulintas, namun skema one way nasional yang diterapkan di ruas jalan bebas hambatan tersebut tetap mengakibatkan antrean di sejumlah gerbang tol.

Baca juga : Arus Balik Melonjak, One Way Diberlakukan Mulai dari Tol Brebes Barat

Kepala Pospam GT Kalikangkung AKP Dimas Arief Wicaksono mengatakan pada siang hingga malam Selasa (23/3) jumlah kendaraan melintas dari arah Semarang ke Jakarta melintas di GT Kalikangkung mencapai 39.223 unit dan sempat melonjak pada pukul 20.00-21.00 WIB hingga cukup membuat antrean.

"Hari ini diperkirakan merupakan puncak arus balik, diperkirakan akan ada 70 ribu unit kendaraan melintas dari arah Solo-Semarang-Jakarta, sehingga kita lakukan siaga penuh dan siapkan sejumlah skema untuk kelancaran lalulintas," ujar Dimas Arief Wicaksono.

Puncak Balik Lebaran 2026

Prediksi terjadi puncak arus balik lebaran 2026 pada Selasa (24/3) juga diungkapkan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Rivan A. Purwantono, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan akibat lonjakan jumlah kendaraan melintas di ruas jalan tol di Jawa Tengah telah disiapkan sejumlah skema.

"Betul gari ini diperkirakan menjadi puncak arus balik, terutama yang mengarah ke Jabodetabek dan kota besar lainnya," ujar Rivan A. Purwantono.

Berbagai skenario telah disiapkan, ungkap Rivan A. Purwantono, mulai dari one way, contraflow, hingga pembatasan kendaraan sumbu tiga ke atas, selain itu pemudik didorong untuk memilih waktu perjalanan yang lebih lengang.pada 26–27 Maret 2026, karena pengguna jalan tol juga dapat memanfaatkan potongan tarif hingga 30 persen.

Sebelumnya Kepala Korlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengimbau pemudik untuk tidak memaksakan perjalanan balik pada Selasa (24/3) untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan pada puncak arus balik tersebut, juga kepada masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA).

"Silakan manfaatkan WFA pada tanggal 26, 27 dan 28, kepolisian menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi kepadatan saat puncak arus balik," tuturnya. (H-4)





