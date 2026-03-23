Arus Balik Lebaran Diprediksi Terjadi Besok 24 Maret 2026, One Way Kembali Diterapkan

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
PUNCAK arus balik lebaran 2026 diprediksi akan tejadi besok 24 Maret 2026. Adapun arus balik mulai meningkat di sejumlah ruas jalur mudik di Jawa Tengah Senin (23/3), sejak dini hari ribuan kendaraan bergerak dari arah timur (Semarang) ke barat (Jakarta) baik itu di Jalan Tol Trans Jawa, jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
Kendaraan pemudik balik didominasi kendaraan roda dua (sepeda motor) mulai memadati jalur Pantura Semarang-Brebes, sehingga membuat kepadatan arus lalulintas di jalan nasional itu, demikian juga di ruas jalan nasional Solo/Yogyakarta-Semarang
Peningkatan jumlah kendaraan arus balik juga terpantau di ruas Jalan Tol Semarang-Batang dan Solo-Semarang hingga antrean terlihat di gerbang tol (GT) Kalikangkung dan Gerbang Tol Banyumanik Semarang, meskipun terhitung lancar karena mulai diterapkan one way regional dan nasional secara bertahap.
"Betul, arus baliksudah mulai terasa meningkat sejak Minggu (23/3) dengan rata-rata mencapai 2.000 unit kendaraan per jam," kata Kepala Pospam GT Kalikangkung Semarang AKP Dimas.
Bahkan pada jam tertentu, ungkap Dimas, jumlah kendaraan melintas di gerbang tol mencapai 3.000 unit per jam, diperkirakan puncak arus balik lebaran berlangsung pada Selasa (24/3) .
"Kita sekarang lakuhan persiapan menghadapi puncak arus balik besok yang diperkirakan ada 30 ribu kendaraan melintas," tambahnya.
Demikian juga terlihat di ruas Tol Solo-Semarang, kepadatan antrean kendaraan tergadi di GT Banyumanik, bahkan berdasarkan catatan pada Minggu (22/3) pada pukul 06.00 hingga 17.00 WIB tercatat sebanyak 37.436 kendaraan telah melintas di ruas tol tersebut dan pasa Senin (23/3) sejak pagi meningkat dari sebelumnya.
"Rata-rata ada 3.400 unit kendaraan per jam melintas di GT Banyumanik dari arah Surabaya/Solo ke Semarang," ujar Marketing Communication Officer PT Trans Marga Jateng (TMJ) Dian Saputra.
Sementara itu menghadapi puncak arus balik diperkirakan berlangsung, Selasa (24/3), kembali dilaksanakan one way nasional mulai Gerbang Tol Kalikangkung hingga Gerbang Tol Cikampek dan one way regional dari Gerbang Tol Bawen hingga Gerbang Tol Kalikangkung.
Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) Nasrullah mengatakan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kendaraan arus balik terutama pada puncaknya yang diperkirakan melintas di ruas tol di Jawa Tengah mencapai 60 ribu lebih akan kembali dilaksanakan one way.
Pada saat puncak arus mudik lalu, ungkap Nasrullah, jumlah kendaraan melintas di gerbang tol Kali Kangkung mengarah ke Semarang mencapai 68.900 kendaraan, sendangkan pada puncak arus balik, Selasa (24/3), diproyeksikan mencapai angka 73.900 kendaraan, sehingga seluruh gerbang tol dibuka.
Direktur Lalulintas Polda Jawa Tengah Kombes M Pratama Adhyasastra mengungkapkan hal serupa, meskipun telah dijadwalkan pelaksanaan one way namun hal itu masih melihat kondisi kepadatan kendaraan yang ada, pada kondisi normal masih berkisar 2.000 unit per jam dan jika jumlah meningkat lebih besar maka diberlakukan one way.
"Kita siapkan one way ke arah barat (Jakarta) menghadapi puncak arus balik yang diperkirakan berlangsung besok Selasa (24/3)," tambahnya. (H-4)
