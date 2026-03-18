H-3 Lebaran, Menhub Resmi Berlakukan One Way Nasional Cikampek-Kalikangkung

Menhub Dudy Purwagandhi resmi membuka One Way Nasional dari GT Cikampek Utama KM 70 hingga GT Kalikangkung KM 414 hari ini, Rabu (18/3).(Antara)

MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way nasional di Tol Trans Jawa pada Rabu (18/3) siang. Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah menghadapi lonjakan masif volume kendaraan pada H-3 Lebaran 2026.

Titik pengibaran bendera tanda dimulainya one way dilakukan langsung oleh Menhub di KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama), Jawa Barat. Rekayasa ini membentang sepanjang ratusan kilometer hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah.

Menhub menegaskan bahwa pemberlakuan one way nasional yang dimulai pukul 13.25 WIB ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjamin kelancaran arus mudik.

"Ini adalah bentuk dari kehadiran negara untuk memastikan memberikan layanan terbaik buat masyarakat yang akan melakukan mudik," ujar Dudy dilansir dari Antara, Rabu (18/3).

Perluasan Jangkauan Akibat Lonjakan Kendaraan

Sebelumnya, pihak kepolisian dan Kemenhub hanya memberlakukan one way sepenggal dari KM 70 hingga KM 263 sejak Selasa (17/3). Namun, melihat tren peningkatan volume kendaraan yang terus mengalir dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, otoritas memutuskan untuk memperpanjang jangkauan hingga Semarang.

Pantauan di lapangan menunjukkan petugas kepolisian telah melakukan sterilisasi jalur kanan (arah Jakarta) sebelum arus pemudik dialirkan. Tiga unit mobil patroli polisi melakukan pengawalan di barisan terdepan untuk memastikan jalur benar-benar aman dari kendaraan yang tersisa dari arah berlawanan.

Menhub Dudy Purwagandhi mengimbau para pengemudi untuk tidak terlena dengan kondisi jalur yang lengang akibat one way. Kecepatan kendaraan harus tetap terkendali guna menghindari kecelakaan fatal di jalur bebas hambatan.

Imbauan untuk Pemudik

Selain meresmikan rekayasa lalin, Menhub sempat menyapa dan membagikan bingkisan kepada para pemudik yang berada di antrean depan. Ia meminta masyarakat untuk selalu mematuhi instruksi petugas di lapangan agar visi mudik yang aman dan berkeselamatan dapat tercapai.

Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas dari GT Cikampek Utama menuju arah Timur terpantau ramai lancar. Pengendara diimbau untuk memastikan saldo e-toll mencukupi dan kondisi fisik prima sebelum menempuh perjalanan jauh melalui jalur one way nasional ini. (Ant/Z-10)