18 Maret Diprediksi Jadi Puncak Arus Mudik Lebaran 2026

MENTERI Perhubungan RI Dudy Purwagandhi memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada 18 Maret 2026, dan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengurangi potensi kemacetan selama periode tersebut.
"Kalau puncak arus mudik diperkirakan tanggal 18 (Maret)," kata Menhub saat kunjungan kerja meninjau pemberian kompensasi untuk kusir delman di Polres Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (14/3).
Salah satu upaya menjaga kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas, menurut dia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan "work from anywhere" (WFA) yang dapat membantu mendistribusikan waktu keberangkatan pemudik agar tidak menumpuk di satu hari yang sama.
"Dengan pemberlakuan WFA, 'work from anywhere' diharapkan bisa terdistribusi di tanggal-tanggal sebelumnya," katanya.
Ia mengatakan pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas kendaraan selama musim mudik.
Persiapan tersebut, lanjut dia, tidak hanya kesiapan personel, tapi juga meliputi kesiapan jalur transportasi yang selalu koordinasi lintas instansi yang terlibat dalam pengamanan dan pengaturan lalu lintas.
"Sejauh ini Insya-Allah sudah berjalan dengan baik, sudah disediakan dengan baik," katanya.
Ia mengimbau pemudik untuk terlebih dahulu melakukan perencanaan perjalanan yang baik seperti memperhitungkan waktu, cuaca, dan juga informasi jalur mudik melalui berbagai media yang tersedia.
"Kami berharap pada para pemudik untuk bisa merencanakan perjalanannya dengan baik, selalu mencoba mendapatkan informasi dari berbagai macam saluran media," katanya. (Ant/P-3)
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada 18 Maret. Simak strategi pemerintah melalui kebijakan WFA untuk urai kemacetan.
