Menhub Imbau Sapu Koin di Pantura Berhenti Selama Arus Mudik 2026,  KDM : Kita Kasih Kompensasi

Jembatan Kali Sewo di Jalan Raya Pantura yang memisahkan kabupaten karawang dan desa sewo kabupaten subang adalah salah satu lahan basa bagi warga sekitar unutk meraih rupiah

MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengimbau kebiasaan masyarakat menyapu koin di Jembatan Sewo, Jalur Pantai Utara atau Pantura, Indramayu, Jawa Barat, dihentikan sementara selama arus mudik lebaran 2026.

Menhub mengatakan selama arus mudik 2026, banyak mobilitas kendaraan yang melintasi kawasan tersebut. Tradisi sapu koin di Pantura, ujar dia, dapat membahayakan pengguna kendaraan dan masyarakat sekitar.



"Kami berharap sebenarnya kegiatan tersebut tidak berlanjut," ujar Menhub di Cirebon, Sabtu (14/3).

Aktivitas menyapu koin di badan jalan Pantura, sambung Menhub, dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan memicu kecelakaan.



Pemerintah daerah diminta melakukan antisipasi sehingga tradisi sapu koin di Pantura selama arus mudik tidak dilakukan apalagi ketika ada lonjakan volume kendaraan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM merespons bahwa tradisi mencari koin di kawasan Jembatan Sewo, Pantura, sudah dilakukan selama puluhan tahun.

Menurutnya tradisi itu menjadi kebiasaan bagi sejumlah warga apalagi selama periode arus mudik Lebaran 2026.

KDM berjanji mencarikan solusi agar kegiatan itu tak menganggu arus mudik lebaran. Salah satunya pemberian kompensasi bagi warga selama sapu koin berhenti sementara.

"Dikasih kompensasi. Selama musim mudik ini mereka tidak melakukan aktivitasnya," kata KDM. (Ant/H-4)