KDM Beri Kompensasi untuk Warga Penyapu Koin di Jembatan Sewo Pantura

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan memberikan konfensasi berupa uang pada warga penyapu uang koin dengan syarat tidak menyapun koin.(Reza Sunarya/MI)

FENOMENA warga berebut uang receh dengan menyapu koin di Jembatan Sewo, perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu, Pantura kembali terjadi menjelang Hari Raya Idulfitri. Aksi ini dinilai membahayakan keselamatan para pengendara dan pemudik. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM memberi kompensasi pada warga.

Memasuki H-3 Lebaran, arus mudik di ruas Pantura Jalan Sewo, Desa Karanganyar, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, dipadati kendaraan. Di tengah kepadatan lalu lintas itu, sejumlah warga tampak nekat turun ke badan jalan untuk memungut uang koin yang dilempar oleh pengguna jalan. Meski risiko kecelakaan mengintai, sebagian warga tetap melakukan aktivitas tersebut demi mendapatkan penghasilan tambahan.

Kedatangan mendadak Gubernur Dedi Mulyadi ke lokasi sempat mengagetkan warga. Ia kemudian mengajak para penyapu koin berkumpul di Kantor Desa Karanganyar untuk diberikan arahan langsung. Dalam kesempatan itu, Dedi meminta warga menghentikan aktivitas memungut uang receh karena berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain.

Sebagai solusi, Dedi menawarkan kompensasi kepada warga yang biasa mencari koin di kawasan tersebut. Ia berjanji memberikan bantuan sebesar Rp50 ribu per hari hingga 28 Maret mendatang. Jika dihitung secara keseluruhan, warga bisa menerima kompensasi hingga Rp600 ribu, dengan syarat menunjukkan identitas kependudukan.

“sekarang pulang aja, jangan lagi memungut koin, nanti saya urus konfensasinya dengan kepala desa, tiap orang nanti akan mendapat Rp 600.000, sekarang ayo pulang," kata Dedi Mulyadi. Rabu (18/3).

Sementara itu, jajaran kepolisian setempat mengaku berulang kali menertibkan aktivitas penyapu koin di jalur Pantura. Namun, tingginya arus mudik menjelang Lebaran kerap dimanfaatkan sebagian warga untuk kembali mengais rezeki dari para pengguna jalan. (H-4)