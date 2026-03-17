Polri Terapkan One Way Nasional 18 Maret, Ini Jam dan Rutenya!

Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional pada 18 Maret 2026. Kebijakan ini bertepatan dengan prediksi puncak arus mudik Lebaran 2026.
Kepala Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah dan operator jalan tol.
“Saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri dengan Dirut Jasa Marga bahwa puncak arus mudik yang diperkirakan adalah tanggal 18 Maret. Jadi, tanggal 18 Maret itu nanti antara jam 10 sampai jam 12 akan kita berlakukan one way nasional arus mudik,” ujar Agus di Jakarta, Selasa (17/3).
Meski jadwal telah ditetapkan, Agus menegaskan bahwa penerapan skema tersebut bersifat dinamis dan fleksibel. Polri akan sangat bergantung pada data riil di lapangan sebelum mengambil keputusan final di jam-jam krusial.
“Ketika nanti infrastruktur teknologi traffic accounting-nya bisa terkendalikan, mungkin juga bisa berubah untuk one way nasional atau one way sepenggal tahap pertama yang tentunya nanti akan kami umumkan,” imbuhnya.
Terkait kemungkinan penerapan one way nasional saat arus balik, Kakorlantas menyebut pihaknya masih akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Hingga saat ini, kondisi arus lalu lintas dinilai masih cukup terkendali.
Dalam pengamanan arus mudik melalui Operasi Ketupat 2026, Polri menyiapkan berbagai skenario Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) yang meliputi contraflow, one way lokal, hingga one way nasional.
Agus memaparkan, pada tahap awal, one way akan diterapkan mulai dari KM 70 hingga KM 236. Jarak ini lebih panjang dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai KM 188. Perluasan ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penumpukan kendaraan di titik-titik krusial Jawa Tengah.
“Apabila masih terjadi kepadatan, skema tersebut akan langsung diperpanjang hingga KM 414,” pungkas Agus.
PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di jalur tol tetap aman selama arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan sistem satu arah atau one way secara nasional pada Rabu, 18 Maret 2026,
Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto mengatakan, penerapan sistem one way dilakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di jalur Limbangan hingga Malangbong
Arus lalu lintas di Jalan Salemba Tengah hanya diperbolehkan dari arah Jalan Salemba Raya menuju Jalan Percetakan Negara, Jalan Paseban Raya, dan Jalan Pramuka Jati.
Penerapan sistem one way nasional itu, mulai dari gerbang Tol Kalikangkung Semarang hingga gerbang Tol Cikampek Utama. Gunanya untuk mengantisipasi kepadatan puncak arus balik Lebaran 2025.
PERKEMBANGAN arus lalu lintas pada hari keempat pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2026 menunjukkan pergerakan kendaraan yang masih tinggi di Gerbang Tol Kalikangkung.
PT TRANS Marga Jateng memastikan kesiapan operasional ruas Jalan Tol Semarang-Solo untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 H atau Lebaran 2026.
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan sistem satu arah atau one way secara nasional pada Rabu, 18 Maret 2026,
MUDIK Lebaran 2026 diprediksi akan menjadi salah satu pergerakan massa terbesar dengan estimasi 143,9 juta orang.
Gelombang besar pemudik yang masuk ke Jawa Tengah diperkirakan terjadi pada puncak arus mudik Lebaran 18-19 Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved