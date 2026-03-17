1.784 Pemudik Berangkat di H-3 Lebaran, Terminal Kampung Rambutan mulai Ramai

ARUS mudik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, mulai menunjukkan lonjakan signifikan pada H-3 Lebaran, Selasa (17/3). Hingga pukul 15.00 WIB, tercatat sebanyak 1.784 penumpang telah diberangkatkan menggunakan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP).
Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnaen, mengonfirmasi adanya tren peningkatan pergerakan penumpang dibandingkan hari-hari sebelumnya. "Untuk keberangkatan AKAP, sampai siang ini ada 75 bus dengan total 1.784 penumpang. Ini menunjukkan tren peningkatan," ujar Revi saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (17/3).
Data terminal menunjukkan kontras yang jelas antara arus keluar dan masuk Jakarta. Sementara keberangkatan mencapai ribuan orang, arus kedatangan tercatat hanya 532 penumpang yang tiba dengan 85 bus. Kondisi ini menegaskan dominasi warga yang mulai melakukan perjalanan pulang kampung.
Selain bus AKAP, layanan Transjabodetabek tetap beroperasi meski dengan volume terbatas. Tercatat 14 bus berangkat membawa 95 penumpang, sementara arus kedatangan mencapai 132 orang dengan jumlah bus yang sama.
Pantauan Media Indonesia di lokasi menunjukkan antrean penumpang mulai mengular di loket keberangkatan, khususnya untuk rute Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejumlah pemudik sengaja datang lebih awal untuk memastikan ketersediaan tiket bus.
Rudi (34), salah satu pemudik, mengaku sudah tiba di terminal sejak pukul 12.00 WIB. "Kalau mepet Lebaran pasti lebih padat. Sekarang saja sudah terasa antreannya panjang, tapi masih bisa teratur," katanya.
Revi menegaskan bahwa pihaknya telah menyiagakan petugas di sejumlah titik krusial, terutama di area tunggu dan jalur keberangkatan. Fasilitas pendukung seperti posko kesehatan dan layanan informasi juga telah aktif beroperasi dengan pengawalan aparat gabungan Dishub dan Kepolisian.
"Secara umum kondisi masih terkendali. Namun kami prediksi jumlah penumpang akan terus meningkat hingga puncak arus mudik," pungkas Revi.
Pihak pengelola memprediksi puncak arus mudik di Terminal Kampung Rambutan akan terjadi pada H-2 hingga H-1 Lebaran, seiring meningkatnya jumlah warga yang mulai meninggalkan Ibu Kota. (Z-10)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno Hatta (SH2) sebagai alternatif transportasi murah menuju bandara dengan tarif Rp3.500.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Rute itu dikhususkan untuk melayani penumpang pesawat. Karena itu, pihaknya akan menggunakan unit bus dengan lantai rendah untuk melayani rute tersebut.
Rencana pengoperasian rute baru Transjabodetabek Blok M-Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) kian mendekati realisasi.
Pramono Anung meresmikan Transjabodetabek B51 Cawang-Cikarang. Tarif Rp3.500, jam 05.00-07.00 Rp2.000. Cek rute dan halte.
