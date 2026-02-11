Pramono Luncurkan B51 Cawang-Cikarang: Tarif Rp2.000 sampai Jam 07.00 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Transjabodetabek B51 Cawang-Cikarang.(Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan operasional Transjabodetabek rute B51 Cawang-Cikarang, Rabu (11/2). Rute baru ini diposisikan sebagai intervensi langsung untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di koridor Jakarta Timur-Bekasi-Cikarang yang setiap hari dijejali arus komuter dan pekerja kawasan industri.

“Secara resmi hari ini kita sudah membuka Transjabodetabek B51 dari Cawang ke Cikarang. Ini aktivitas yang menghubungkan dan memberikan kontribusi signifikan untuk mengurangi kemacetan antara Cikarang sampai dengan Jakarta Timur,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.

Pramono menegaskan, layanan ini tetap dipatok dengan tarif terjangkau. Penumpang dikenakan Rp3.500 untuk jam operasional 05.00-22.00 WIB. Sementara pada jam sibuk pagi 05.00-07.00 WIB, tarif diberlakukan Rp2.000, mengikuti skema yang sebelumnya diterapkan pada trayek Bogor.

Pada tahap awal, Pemprov menyiapkan 14 armada untuk melayani rute sepanjang kurang lebih 89 kilometer dengan 11 titik pemberhentian. Kehadiran rute ini diharapkan memperluas pilihan transportasi massal lintas wilayah, terutama bagi pekerja yang selama ini bergantung pada kendaraan pribadi atau moda informal di jalur padat Jakarta-Bekasi.

“Pada tahap awal, sebanyak 14 armada disiapkan untuk melayani rute sepanjang kurang lebih 89 kilometer dengan 11 titik pemberhentian,” kata Pramono.

Pemprov berharap konektivitas Cawang-Cikarang ini bukan sekadar menambah trayek, melainkan menggeser perilaku perjalanan: dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, yang pada akhirnya menekan beban ruas-ruas rawan macet di koridor timur Jakarta.

Daftar Halte Transjabodetabek B51 Cawang-Cikarang

Cawang Sentral Polypaint

Cawang Sentral

Pool Taksi Cawang

Hollywood Junction

Kedasih

Kasuari

Living Plaza Cikarang

Boulevard Arcade

Jl. Industri Raya 1

Jl. Industri Raya 2

Caffe Walk

(Z-10)