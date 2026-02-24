Pramono Batasi Jam Operasional Lapangan Padel di Permukiman Padat Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung(Antara Foto)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan membatasi jam operasional lapangan padel di permukiman padat agar tidak mengganggu warga sekitar.

“Jadi, tempat-tempat yang padat penduduk akan kami tertibkan jam penggunaannya," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta dikutip, Selasa (24/2).

Ia mengaku sudah menerima berbagai aduan langsung dari masyarakat dari sejumlah wilayah. Keberadaan lapangan padel yang berdekatan dengan rumah warga dinilai menimbulkan gangguan, terutama pada malam hari.

"Saya juga mendapatkan laporan berbagai tempat, misalnya di Haji Nawi, di Cilandak, kemudian di Rawamangun dan sebagainya tentang padel ini yang mendapatkan keberatan dari masyarakat. Saya yakin kalau masyarakat di sekitar padel itu keberatan pasti sangat terganggu," ujarnya.

"Bahkan ada yang bayinya satu setengah tahun apa, nggak bisa tidur karena malam-malam orang masih berteriak-teriak main padel, menurut saya juga nggak fair," lanjut Pramono.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajaran menggelar rapat khusus di Balai Kota, Selasa (24/2). Rapat berlangsung tertutup.

Rapat tersebut akan membahas aspek perizinan dan pengawasan operasional lapangan padel di wilayah permukiman. Pantauan Media Indonesia di lokasi, rapat dimulai pukul 09.00 WIB. Sejumlah kepala dinas terkait hadir dalam rapat tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima, rapat tersebut salah membahas beberapa persoalan, mulai dari pengendalian pesatnya pembangunan sarana olahraga lapangan Padel, pengembalian fungsi pedestrian, revitalisasi anjungan DKI Jakarta. (H-4)