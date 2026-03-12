Headline
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta atau Transjabodetabek Blok M-Soetta (SH2) sebagai alternatif transportasi murah menuju bandara dengan tarif Rp3.500.
Pramono mengatakan, selama tiga bulan pertama, tarif perjalanan ditetapkan Rp3.500 sebelum dievaluasi.
“Untuk rute SH2 Blok M–Bandara Soekarno-Hatta ini, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan selama tiga bulan, terutama menyambut Idulfitri, tarifnya tetap Rp3.500,” ujar Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (12/3).
Menurutnya, kebijakan tarif murah itu dimaksudkan untuk menarik masyarakat beralih dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik menuju bandara.
Data Kementerian Perhubungan menunjukkan sekitar 54,9 juta penumpang menggunakan Bandara Soekarno-Hatta setiap tahun, dan 70–80% di antaranya masih menggunakan kendaraan pribadi.
“Kalau sebagian besar masih memakai kendaraan pribadi, tentu berpotensi menambah beban kemacetan,” kata Pramono.
Berikut daftar titik pemberhentian rute SH2 Blok M - Bandara Soetta.
Blok M Jalur 6 - Bundaran Senayan 2 - FX Sudirman - Gelora Bung Karno 2 - DPR MPR 1 - DPR MPR 2 - Seberang Sowan Wisata Belanja - Jalan Cengkareng Golf Club 1 - Soewarna Foodhall 1 - Jalan Cengkareng Golf Club 3 - Terminal Kargo 1 - Terminal Kargo 2 - Perkantoran Soekarno-Hatta - Stasiun KA Bandara - Imigrasi SHIA - Bundaran Cargo - Sekolah Ibu Pertiwi - Swadaya Slipi - Perpustakaan Riset BPK - Seberanh DPR MPR 1 - Gelora Bung Karno 1 - Summitmas - Bundaran Senayan 1 - Blok M Jalur 6. (H-4)
