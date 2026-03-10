Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.(MI/Farhan)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera meresmikan rute baru Transjabodetabek Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Peresmian layanan transportasi publik tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026.

"Untuk Transjabodetabek akan kami resmikan pada tanggal 12 Maret jam 09.00 pagi," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/3).

Pramono mengatakan pemerintah daerah masih belum menetapkan tarif resmi untuk rute baru milik PT Transportasi Jakarta tersebut. Saat ini, tarif Transjabodetabek pada rute lain masih sebesar Rp3.500, sama seperti layanan Transjakarta pada umumnya.

Namun, khusus sejak hari peresmian hingga periode Lebaran Idul Fitri, tarif rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta akan diberlakukan sebesar Rp3.500.

"Mengenai tiket itu berapa, belum saya putuskan, tapi nanti sampai dengan Idul Fitri sama dengan yang ada," ujarnya.

Ia menjelaskan penentuan tarif permanen masih dalam tahap kajian karena pemerintah masih menghitung kebutuhan biaya operasional perjalanan menuju bandara. Menurutnya, terdapat beberapa titik pemberhentian yang turut memengaruhi struktur biaya layanan.

"Kenapa? Karena ternyata untuk ke Bandara itu ada tiga kali pemberhentian yang ada cost-nya juga," jelasnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan tarif Transjabodetabek rute bandara nantinya tetap akan lebih murah dibandingkan moda transportasi umum lain maupun layanan taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta.

"Tapi pada saatnya nanti akan kami putuskan, yang jelas pasti jauh lebih murah dibandingkan naik transportasi yang lain maupun taksi," pungkasnya. (Far/I-1)