Fenomena Manusia Gerobak di Jakarta, Pramono: Kami sudah Tertibkan  

Manusia gerobak melintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta.(Dok. MI)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penertiban terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di ruang publik terus dilakukan. Salah satu yang disorot ialah fenomena 'manusia gerobak' yang selama ini kerap terlihat di sejumlah ruas jalan ibu kota.

“Kami sudah melakukan penertiban, termasuk yang disebut dengan 'manusia gerobak'. Alhamdulillah sekarang ini praktis di jalanan tidak seperti biasanya,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (4/3).

Ia menyebut, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga wajah Jakarta sebagai kota global yang tertib dan manusiawi.

Terlebih, pada hari yang sama Pemprov DKI juga melantik pejabat fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mayoritas akan langsung diperkuat di lapangan.

“Kebetulan hari ini juga dilantik fungsional Satpol PP yang mayoritas. Kami akan meminta mereka untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pengemis yang ada di Jakarta. Karena itu tidak mencerminkan sebagai kota global,” tegasnya.

Kendati demikian, Pramono menekankan penertiban bukan semata-mata soal pengusiran. Pemerintah, kata dia, tetap memikul tanggung jawab membuka ruang kerja yang adil bagi seluruh warga.

“Sebagai pemerintahan, kami tentunya ingin semua orang di Jakarta mempunyai kesempatan untuk bekerja. Jadi ruang kerja itu harus adil dibuka,” katanya.

Salah satu terobosan yang disampaikan Pramono ialah pelonggaran syarat pendidikan bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), termasuk petugas kebersihan yang dikenal sebagai pasukan oranye. Jika sebelumnya minimal lulusan SMA, kini cukup lulusan SD.

“Misalnya PJLP yang dulu syaratnya untuk pasukan oranye itu SMA, sekarang syaratnya SD saja cukup. Itu salah satu terobosan yang kami lakukan untuk memberikan kesempatan semua orang bisa bekerja di Jakarta,” tandasnya. (H-3)